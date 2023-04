Een Stief Kwartiertje: De rode beuk

Er zijn mensen die geloven dat het geloof een sprookje is dat goed afloopt. Natuurlijk zeggen ze dat hun geloof geen sprookje is, maar een levensovertuiging, een zingeving of een ultiem houvast. Het bewijzen van iets dat niet te bewijzen is, heeft echter iets ongeloofwaardigs, dus blijft het normaliter hangen in een gedreven doch povere poging de ander te overtuigen van de eigen visie. Men zou het daarbij moeten laten vanuit een mengeling van respect en mededogen, maar sprookjes zijn er nu eenmaal om verhaald te worden en dus is het geloof vaak de opgang voor een twistgesprek en soms eindigend in gewelddadigheid.

Het geloof in de zin van een religie is de overtuiging van een specifiek systeem van religieuze opvattingen waarvoor geen bewijs is. Voor het voortbestaan van de rode beuk op de Joodse begraafplaats in Dieren is het dus maar de vraag of de afstammelingen van de priesters, die de begraafplaats bezoeken, onrein worden als ze zich onder het bladerdak van de boom bevinden. Ook zullen we nooit zeker weten of de wortels van de boom door hun ondergrondse groei de eeuwige grafrust van de overledenen verstoren. De boom verstoort in ieder geval de gemoederen, want de buurt verzet zich tegen de kapvergunning die de gemeente inmiddels verleend heeft, want de boom is beeldbepalend, treft geen schuld en is een toonbeeld van gestage drang om de hemel te bereiken. Het zou eerder een voorbeeld moeten zijn voor alle gelovigen dan een sta-in-de-weg. In een kerk is de beuk de romp van het gebouw en als boom symboliseert het wijsheid en moederlijke warmte.

De beuk staat er al zo‘n honderdvijftig jaar en de begraafplaats bestaat mogelijk al meer dan tweehonderd jaar. Dus is er alle gelegenheid geweest om de boom niet tot dak te verheffen en de wortels in ontbindende staat te brengen. In het Joodse geloof mag een priester zich niet onder hetzelfde dak als de overledene bevinden, dus dat geldt dan voor elk dak. Kennelijk is het al die tijd gelukt en waakte de boom decennialang over de doden. De boom had dus eerder gekapt kunnen worden of beter, nooit gepoot, of er is al even lang geen priester meer op de begraafplaats geweest. Maar het geloof stelt zulke vragen niet. De buurt wel en die betreurt de kap in een vredelievend vers waarin de kap ongerijmd gevonden wordt. Hopelijk zal het niet tot de volgende godsdienstoorlog leiden.

Het bijzondere aan geloven is dat er geen bewijzen kunnen worden geleverd, dus construeert de mens een eigen geloofwaardige werkelijkheid. Vanuit nagenoeg elke religieuze stroming wil men de eigen geloofsopvattingen gerespecteerd weten, maar het aantal mensen dat door godsdienstoorlogen vroegtijdig naar het hiernamaals is gezonden, is groter dan het aantal rode beuken dat de aarde kent. Zo geloven de jihadisten dat er 72 maagden op hen wachten in het hiernamaals als ze een aantal van hun medemensen, door hen ook wel ongelovigen genoemd, naar datzelfde hiernamaals hebben gebomgordeld. Elk geloof kent haar eigen wreedheden en haar eigen fanatici en dus kennen ze allemaal hun eigen doden, terwijl ze ook tijdens hun daden hun geloof belijden dat in de oorspronkelijke opvatting vrede en medemenselijkheid predikt.

Zoals gezegd, het ligt niet in de lijn der verwachting dat in Dieren-West binnenkort een nieuwe godsdienstoorlog uitbreekt. Al moeten we niet opkijken wanneer er eerdaags toch een dode valt en dan nog wel de meest onschuldige: de rode beuk.

Desiderius Antidotum