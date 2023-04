Drukbezocht Schoolvoetbaltoernooi in Dieren

DIEREN – Ongeveer 225 leerlingen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 van de Dierense basisscholen en de Prinses Margrietschool uit Spankeren deden woensdag 19 april mee aan het Financieel Raadhuys Schoolvoetbaltoernooi in Dieren. Het was zonnig en de kinderen hadden er allemaal zin in.

Het was de eerste keer sinds 2019 dat het schoolvoetbaltoernooi weer werd gehouden. De leerlingen speelden allemaal minimaal vier potjes per team, van ongeveer 15 minuten. Vooral groep 6 was goed vertegenwoordigd, in die poule zaten maar liefst elf teams.

Een week eerder, op woensdag 12 april, werd het Schoolvoetbaltoernooi gehouden voor leerlingen van de groepen 7 en 8. De reden dat de groepen van elkaar gescheiden werden, is dat er simpelweg geen ruimte is voor 350 leerlingen op de velden van vv Dieren. “We willen niet dat de leerlingen te lang aan de kant staan te wachten. Vooral voor de wat jongere kinderen is dat gewoon niet leuk. Daarom hebben we ervoor gekozen om het toernooi op te splitsen in twee dagen,” vertelt Marco Botermans van het bestuur van vv Dieren.

Landelijke dag tegen het pesten

Wethouder Ronald ter Hoeven van de gemeente Rheden had op beide woensdagen de eer om de eerste bal af te trappen. Tijdens de opening van het schoolvoetbaltoernooi op 19 april vroeg hij aandacht voor de landelijke dag tegen het pesten. Dat deed hij door in een oranje pak te komen. Het ‘oranjegevoel’ is het gevoel van één zijn, ongeacht achtergrond, afkomst of overtuiging. Een gevoel van saamhorigheid. En daar hoort pesten niet bij.

Noah en Goltom vertelden over hun ervaringen met pesten. “Het was eigenlijk een heel mooi en open gesprek. Een jongetje vertelde dat hij laatst een voetbalwedstrijd had verloren en dat zijn team vervolgens uitgelachen werd. Heel sneu, maar wel toepasselijk tijdens zo’n groot toernooi”, aldus Marco.

Prijzen

Alle winnende klassen kregen een mooie beker mee naar huis. Bij groep 3 en groep 4 won de Prinses Margrietschool, bij groep 5 Emmaschool, groep 6 de Akker en bij groep 7 wederom de Prinses Margrietschool. Bij groep 8 won De Akker en bij de meiden groep 7/8 won De Vlinder 2. De winnaars uit groep 8 en de meiden groep 7/8 mogen deelnemen aan het regionale toernooi, dat op woensdag 17 mei plaatsvindt bij voetbalvereniging Pax in Hengelo (Gld). Naast een beker kregen alle deelnemers een vaantje mee naar huis, afkomstig van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

Meidencompetitie

De speciale meidencompetitie mocht dit jaar niet ontbreken. “Wat opvalt is dat vooral het aantal meiden dat meedoet weer toeneemt, maar vooral onder de jongere kinderen. In de groepen 3, 4, 5 en 6 waren er echt veel meiden die meededen aan de gemengde teams, terwijl dat voor de speciale meidencompetitie voor de groepen 7 en 8 juist minder was dan verwacht. Laten we hopen dat alle meiden ook op latere leeftijd nog blijven voetballen en mee blijven doen,” aldus Marco.

Het toernooi is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rheden en het Financieel Raadhuys. De Spar heeft voor elke deelnemer appels gesponsord.

Foto: Christa Heine

