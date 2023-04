Dorpsraad Loenen Zonnedorp wil graag bouwen

LOENEN -Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Loenen Zonnedorp is uitvoerig gesproken over bouwen, zorg en scholen. Duidelijk werd dat Loenen dringend behoefte heeft aan woningen. Voorzitter Willem de Zanger vertelde dat er tot 2030 Loenen maar liefst tweehonderd woningen bij gaan komen. Probleem is echter waar en wanneer er gebouwd kan worden. Er zijn wel diverse bouwlocaties, maar het is niet duidelijk of hier ook gebouwd gaat worden.

Omdat Loenen over enige tijd over een gefuseerde basisschool beschikt, komt één van beide schoolplekken vrij voor woningbouw. Voorzitter De Zanger kon nog niet vertellen waar de nieuwe gefuseerde school van De Tweede Stee en De Poort gaat komen. Er is een voorkeur voor de locatie van De Tweede Stee aan de Kempe ,maar hierover is nog niets besloten. Mogelijk wordt er gebouwd op het terrein van De Marshoeve dat de gemeente Apeldoorn heeft aangekocht. Gedacht wordt dat de bouw nog vele jaren gaat duren, omdat eerst een oplossing moet worden gevonden voor de vele vaste bewoners. Ook bestrijden velen de bouwplek, omdat de veenachtige grond hier minder geschikt is voor woningbouw.

Dokterspaadje

De Dorpsraad verwacht dat er ook gebouwd gaat worden op het terrein van Geerdink aan de Hoofdweg en de Hervormde pastorie. Ook zijn er bouwmogelijkheden aan de Beekbergerweg, op het terrein langs het bekende Dokterspaadje, dat kan aansluiten aan de wijk Derk Mulderweg. De Zanger vertelde dat de gemeente het besluit heeft genomen om definitief niet verder de bouwen aan het Hameinde, tegenover de Hoenderrikken. De woningen komen dan te dicht bij het natuurgebied. De Zanger vertelde ook dat er met diverse instanties veel wordt gesproken over de ZorgPlus woningen bij de Bruisbeek.

Bloembakken

Secretaris Marian Zoet liet weten grote zorgen te hebben over het sluipverkeer in het buitengebied van Loenen. Er wordt veel te hard gereden door het dorp. Zoet mist handhaving. In Loenen dient volgens haar een snelheidsbeperking te komen op de Eerbeekseweg, van 30 kilometer per uur en een snelheidsbeperking op de Beekbergerweg van 60 kilometer per uur. Ook kwam het dempen van het kanaal ter sprake, wat Zoet onlangs als mogelijke oplossing bij de provincie heeft ingesproken. Hier zag men weinig heil in, ondanks dat de bomen daar kunnen blijven bestaan en het kanaal geen functie meer heeft.

Loenen krijgt geen bloembakken aan de lantaarnpalen, zoals die in de zomer de dorpen Beekbergen en Eerbeek opfleuren. Door het drukke verkeer op de Loenense wegen is het verzorgen van de hangbakken een probleem. Wel komen er bloembakken om het dorp op te fleuren. Wie deze gaan verzorgen is nog niet bekend.

Hazelworm

Wim Bouhuis van de Stichting Vrienden van de Loenense bossen vertelde wat de stichting heeft gedaan. Het laatste grote project is de uitkijktoren, waar vanaf 2014 aan wordt gewerkt. De omgevingsvergunning is verleend, maar nu gooit de hazelworm roet in het eten. Op last van de gemeente en natuurorganisaties moeten deze beestjes worden gevangen en elders worden uitgezet. Er zijn nog zes bezwaren tegen de toren binnen gekomen. De gemeente gaat nu beginnen deze klachten te behandelen.

André Zeyseink gaf een duidelijk overzicht van Loenen Energie Neutraal. Hiermee is al veel verdiend. Een bedrag van 20.000 euro wordt in Loenen besteed aan een sociaal doel.

Bestuur

In het bestuur van Dorpsraad Loenen Zonnedorp is een wijziging gekomen door het aftreden van Marian Zoet en Wim Bouwhuis. Zij werden met bloemen bedankt voor hun grote inzet voor het dorp. Marloes van Brink, Harry Wilbrink en Willem Dikker Hupkes zijn de nieuwe bestuursleden. Timon Luesink gaf een overzicht van inkomsten en uitgaven. Door daling van de inkomsten uit subsidie moet de contributie per 1 januari 2024 verhoogd worden.

Tijdens het tweede deel van de avond gaf wethouder Anja Prins een lezing over zorg en gezondheid in Nederland.