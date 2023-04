Doesburg legt regels opwek zonne-energie vast

GEM. DOESBURG – Om in de toekomst te blijven leven zoals wij dat op dit moment doen, is schone energie nodig. Zonnevelden zijn hiervoor een oplossing. Wanneer een ontwikkelaar een grootschalig zonneveld wil aanleggen, kan de gemeente Doesburg dat niet weigeren. Maar de samenleving kan wel eisen stellen aan de manier waarop dat gebeurt.

Deze eisen worden vastgelegd in een afwegingskader. Hierin zijn wensen en eisen opgenomen over hoe het zonneveld aangekleed moet worden zodat het past in het landschap, wat er moet gebeuren om de leefomgeving te beschermen en hoe omwonenden kunnen meedoen aan het project en of mee kunnen delen in de opbrengsten. Als een ontwikkelaar een zonneveld wil aanleggen, moet hij daarvoor een plan opstellen. Hoe meer dit plan rekening houdt met de eisen en wensen ui het kader, hoe meer punten het plan krijgt. De ontwikkelaar met het plan met uiteindelijk de meeste punten mag de vergunning aanvragen voor het aanleggen van een het zonneveld.

Op deze manier wil de gemeente Doesburg ervoor zorgen dat de impact voor omwonenden zo laag mogelijk is en dat zij mogelijk zelfs profijt hebben van een zonneveld. Het college van B&W van Doesburg heeft een conceptversie vastgesteld van dit afwegingskader, dat tot stand is gekomen met input van een werkgroep. Deze bestaat uit inwoners van Doesburg en Drempt. Inwoners hebben drie weken de gelegenheid om hun mening en suggesties te mailen naar de gemeente.

Inloopavond

De gemeente Doesburg vindt het belangrijk dat betrokken inwoners en omwonenden kennis kunnen nemen van het concept afwegingskader. Het is immers hun woonomgeving. Daarom houdt de gemeente Doesburg op woensdag 19 april van 18.30 tot 20.30 uur een inloopavond bij de Pannenkoekenbakker aan de Zomerweg 7 in Doesburg. Aanmelden hiervoor kan via duurzaam@doesburg.nl.

Tijdens deze avond kunnen geïnteresseerden in gesprek met de gemeente om eventuele vragen te stellen of verbetersuggesties te geven. Ook is er de mogelijkheid om via e-mail te reageren. Na deze ronde zal het eventueel aangepaste afwegingskader definitief vastgesteld worden door de gemeenteraad.

Geen eigen zonneveld

De gemeente Doesburg gaat zelf geen zonneveld aanleggen. De gemeente heeft simpelweg geen eigen grond. Wel blijft de gemeente Doesburg kleinschalige zonne-energie op daken en andere mogelijke locaties zoveel mogelijk stimuleren. In 2050 wil de gemeente energieneutraal zijn.