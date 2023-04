De Snor brouwt mee aan gezamenlijk Hanzebiertje

VELP – Bij brouwerij Davo in Deventer zijn donderdag 23 maart de eerste liters gebrouwen van een uniek Hanzebiertje. Vijf brouwers uit vijf verschillende Hanzesteden hebben hieraan een bijdrage geleverd, elk met hun eigen unieke ingrediënt. Onder hen Jaap Lok van brouwerij De Snor.

Nou is De Snor tegenwoordig gevestigd aan de Hoofdstraat in Velp, maar de brouwerij heeft haar oorsprong in Arnhem. Hier worden ook nog steeds proefbiertjes gebrouwen. “Arnhem is een Hanzestad, maar profileert zich niet zo. Ik vind dat een gemiste kans. Vandaar dat we graag mee willen doen aan deze samenwerking”, legt brouwer Jaap Lok uit.

Samen met zijn collega’s uit Zutphen, Deventer, Zwolle en Kampen vormt hij het Hanzeverbond. “Ons eerste idee was om een sixpack samen te stellen, waar ieder van ons een biertje aan zou bijdragen. Maar al snel waren we het erover eens dat het veel mooier zou zijn om sámen een eigen Hanzebier te brouwen.” Iedere brouwer nam uit eigen gebied specifieke ingrediënten mee, zoals bijvoorbeeld kruiden uit Kampen en Zwolle en lokaal graan uit Velp en Zutphen. Volgens een uniek recept is hier een zwaar blond bier van gebrouwen. De eerste duizend liter donderdag de 23e in Deventer, de tweede duizend vrijdag de 24e in Zutphen.

Het bier krijgt de naam Kontor, vernoemd naar een handelspoort in Hanzetijd. “We kozen voor een tripel blond bier, omdat dat een toegankelijk biertje is. Ook kun je daar bepaalde kruiden aan toevoegen, als een knipoog naar vroeger”, zegt Jaap. “Half april hopen we ons bier voor het eerst te kunnen proeven. Aan het eind van de maand kunnen we het bier dan verdelen over de Hanzesteden.” In onze regio is het bier op de tap straks in ieder geval verkrijgbaar bij De Waag in Doesburg. Flesjes zijn te koop via de webshops van de brouwerijen en bij de lokale slijterijen.

Brouwerij De Snor

Na een verbouwing van meer dan twee jaar, komt de opening van Brouwerij De Snor in Velp in zicht. In een oude garage aan de Hoofdstraat bouwden Jaap en zijn team een volwaardige brouwerij en een proeflokaal. “We hebben keihard gewerkt en zijn nu echt bezig met de laatste loodjes”, legt Lok uit. Het wachten is op Liander, die de stroomvoorziening nog steeds moet regelen, maar zodra dat voor elkaar is, kan bij De Snor dagelijks 500 tot 2000 liter bier worden gebrouwen. Jaap hoopt dat dit vanaf mei of juni zal zijn. De Snor brouwt hier straks zijn eigen biertjes, maar ook andere brouwers kunnen hier terecht.

Naast de brouwerij is er een proeflokaal, waar de Snor-biertjes kunnen worden geprobeerd. Aan de voorzijde van het pand is nu restaurant Soirée gevestigd, dat voor bijpassende hapjes gaat zorgen.

Foto: De brouwers van het Hanzeverbond, met helemaal rechts Jaap Lok van De Snor