De Raadskelder opent seizoen met ‘Verbeelde Natuur’

DOESBURG – Stichting de Raadskelder Doesburg presenteert dit jaar met trots vier exposities in de Middeleeuwse kelder onder het stadhuis. De eerste is getiteld ‘Verbeelde Natuur’ en wordt op zondag 16 april geopend.

‘Verbeelde Natuur’ toont werk van drie gerenommeerde Gelderse kunstenaars. Er zijn beelden te zien van Piet van Middelaar, schilderijen van Henk Stemerdrink en bronzen beelden van Tina Lintvelt. De kunstwerken vormen tezamen een prachtig en interessant geheel.

Piet van Middelaar werkt als sinds 2001 als beeldend kunstenaar en is lid van de professionele groep Art Brummen. Hij werkt intuïtief, zijn handen vinden met hamer en beitel een weg in de steen. De keuze van materiaal, vorm en grootte van de sokkel is eveneens van belang. Zijn beelden zijn non-figuratief en geplaatst op stalen sokkels. Voor Piet van Middelaar is de kracht van de verbeelding een groot goed. Iedereen moet vrij zijn om de beelden zelf te lezen en zo ruimte te geven aan een eigen interpretatie.

Henk Stemerdink groeide op als boerenzoon in buurtschap Kotten, waar hij een natuurlijke verbondenheid met de natuur ontwikkelde. Als 22-jarige startte hij op de kunstacademie in Arnhem, waar hij les kreeg van Klaas Gubbels en zijn diploma ontving uit handen van Pierre Janssen, die liefhebber van zijn intuïtieve abstracte landschapsschilderijen was. In een verrassend spel met licht en de daarmee veranderende kleuren neemt hij de kijker mee in impressionistische doorkijkjes in de uitzonderlijke kelder met zijn horizontale en verticale formaten.

Tina Lintvelt begon in 1995 zich te ontwikkelen op het creatieve vlak en volgde bij meerdere kunstenaars tegelijkertijd lessen in beeldhouwen en keramische vormgeving. Deze technieken komen nu van pas bij het ontwerpen van haar bronzen. Haar inspiratie en fascinatie voor de natuur, fauna en flora, die constant in beweging is en ons de mooiste beelden en patronen geeft, zijn terug te zien in haar beelden: veranderende patronen van zand aan de kust, wolkenformaties en fossielen. Bij het creëren van haar beelden probeert Tina de vorm zoveel mogelijk los te laten. De kijker kan zelf zijn eigen verhaal of fantasie ontdekken. Juist die prikkeling is datgene dat zij wil bereiken met haar grillige abstracte beelden.

De expositie ‘Verbeelde Natuur’ in de Raadskelder te Doesburg is te zien tot en met 21 mei 2023. De opening is op zondag 16 april om 15.00 uur. Daarna is de expositie geopend op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. De ingang van de Raadskelder is te vinden aan de Philippus Gastelaarstraat 2 in Doesburg.