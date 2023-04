Collecte en aanmelding Eredag Beekbergen

BEEKBERGEN – Stichting Eredag uit Beekbergen houdt op donderdag 8 juni de jaarlijkse Eredag. Iedereen die dit jaar 65 jaar is of wordt en woonachtig is in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen of de Hooilanden is van harte welkom voor een uitstapje. Ook partners die de leeftijd wellicht nog niet hebben behaald zijn welkom.

Deze Eredag is bedoeld om iedereen te laten genieten, bekenden te ontmoeten en samen een fijne dag te beleven. Het vertrek is om 10.30 uur vanaf Beekbergen, rond 18.00 uur verwacht de organisatie weer terug te zijn. Het programma eindigt om 19.00 uur. Om deze dag mogelijk te maken, heeft stichting Eredag financiële middelen nodig. De jaarlijkse collecte vindt plaats van maandag 17 tot en met zaterdag 22 april.

Opgeven kan tot en met zaterdag 29 april via marleenluth@gmail.com of schriftelijk, gericht aan Marleen de Groot-van Luttikhuizen, Kalverwei 6, 7364 BW Lieren. Graag onder vermelding van naam, adres en postcode, geboortedatum. Vermeld ook of ophalen en terugbrengen noodzakelijk is, of er een voorkeur voor samenreizen met bepaalde personen is, dieetwensen en contactgegevens van een achterblijver in geval van nood. Telefonisch aanmelden kan ook, van maandag 24 april tot en met woensdag 26 april, tussen 15.00 en 16.00 uur via 06-27841593. Ook persoonlijk aanmelden is mogelijk, dit kan op donderdag 20 april tussen 14.00 en 15.00 uur in dorpshuis De Hoge Weye in Beekbergen of bij de collectant.