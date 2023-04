Business & Shopping: Grote paasshow bij Oortgiese Campers

BAAK – Oortgiese Campers in Baak houdt voor het eerst een paasshow. Normaal is de voorjaarsshow al eerder in het jaar, maar dit jaar wordt er groter uitgepakt. Het is tien jaar geleden dat Joost en Janno het bedrijf overnemen. “Tijd voor een extra leuk feestje en een paasshow.”

Oortgiese Campers viert dat het al weer tien jaar geleden is dat Joost en Janno het stokje overnamen van Han en Linda Oortgiese. Ze namen de drie huurcampers over, met het idee dat na enkele jaren het doel van tien stuks wel behaald zou zijn. En dat is zeker gelukt, ze beschikken nu over 57 campers. En daar blijft het niet bij. Inmiddels worden per jaar gemiddeld honderdvijftig verkochte campers overgedragen aan hun nieuwe eigenaren. Ook zijn de onderhoudswerkplaatsen voor zowel het voertuig als het camperdeel goed gevuld. “Onze hobby is redelijk uit de hand gelopen”, lacht Janno. “De camper is voor ons allebei het ultieme middel om van onze vrije tijd en gezin te genieten. Hoe mooi als je die passie kunt delen met zoveel mensen!”

De heren kunnen dit allemaal niet meer alleen bolwerken. Het Oortgiese-team telt inmiddels elf vaste krachten. Daarnaast is er nog een vaste groep pensionado’s die met enige regelmaat bijspringen. “Zonder dit fantastische team hadden wij dit alles niet kunnen bereiken”, aldus Janno. “Het is prachtig om te zien dat iedereen zich met dezelfde passie inzet voor onze klanten en dat wij er als een familie samen staan.”

Pipowagen

Het is inmiddels ook al weer vijf jaar geleden dat de oude locatie, met een pipowagen als hoofdkantoor, werd ingeruild voor het 8000 m2 grote terrein aan de Zutphen Emmerikseweg in Baak. Dit was een gigantische stap vooruit op het gebied van de beschikbare ruimte. Zowel het buitenterrein als de ruimte in de werkplaatsen leek eindeloos. Ondertussen staat het terrein echter al weer bomvol en zijn ook alle werkplaatsen goed gevuld. De pipowagen werd ingeruild voor een heus kantoorpand waar de klanten nu gemoedelijk ontvangen kunnen worden met een kopje koffie.

Soms wordt er nog wel eens met weemoed teruggedacht aan die pipowagentijd, die zeker ook zijn charmes had. Maar ook al is het bedrijf gegroeid, de doelstelling blijft hetzelfde: de klant op een persoonlijke en gemoedelijke manier helpen. “Wij gaan er met zijn allen iedere dag weer voor om iedereen hier met een lach van het terrein af te laten gaan. Hoe mooi is dat”, zegt Janno.

Paasshow

Op zaterdag 8 en zondag 9 april is er dus een paasshow en staat het terrein van Oortgiese Campers weer vol met allerlei soorten campers, van klein tot heel erg groot. De huurvloot van 2023 zal grotendeels te zien zijn en daarnaast is er, ondanks de nog steeds grote schaarste in camperland, weer een mooie selectie aan top occasion campers staan.

Daarnaast hebben de mannen een primeur. Naast Dethleffs,Sunlight en het Amerikaanse Thor is Oortgiese Campers ook dealer geworden van het merk Etrusco. Dit merk, dat ook onder de Hymer Group valt, wordt dit jaar voor het eerst in Nederland gepresenteerd. Oortgiese Campers is één van de drie dealers in Nederland. Het merk Etrusco is een dochter van het merk Laika en wordt in dezelfde fabriek in Italië gebouwd. De eerste Etrusco camper die geleverd is in Nederland, zal op de paasshow te bewonderen zijn.

Tijdens de feestelijke show zal er uiteraard weer een hapje en een drankje zijn. Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 op Dambroek 16A in Baak.

oortgiese-campers.nl

085-7731022