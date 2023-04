Business & Shopping: E-bike Opstapdagen bij Corbeek Tweewielers

DIEREN – Het voorjaar breekt eindelijk aan en dat betekent dat het bij Corbeek Tweewielers tijd is voor de jaarlijkse E-Bike Opstapdagen. Vrijdag 14 en zaterdag 15 april is iedereen welkom in de showroom in Dieren om verschillende soorten elektrische fietsen uit te proberen.

Tijdens de Opstapdagen kan iedereen bij Corbeek Tweewielers terecht voor alle informatie over e-bikes, verschillende modellen bekijken en natuurlijk uitproberen. “Ik kan je alles vertellen over verschillende elektrische fietsen, maar het is ook belangrijk dat je zelf even uitprobeert wat je het fijnst vindt”, legt eigenaar Michel Corbeek uit. Na een jaar van lange levertijden en schaarste, heeft hij zijn showroom weer vol staan.

Nieuw dit jaar zijn fietsen van de merken Vyber en Vogue. Van Vogue is er bijvoorbeeld een mooie elektrische bakfiets. “Vyber is een Nederlands merk met degelijke fietsen met een middenmotor en schijfremmen”, zegt Corbeek. Tijdens de Opstapdagen geeft hij een paar fietstassen cadeau bij aanschaf van een elektrische fiets van Vyber.

De Opstapdagen zijn vrijdag 14 april van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag 15 april van 10.00 tot 15.00 uur.

Op afspraak

Corbeek Tweewielers heeft een breed assortiment aan fietsen en onderdelen in elke prijsklasse. Klanten kunnen bij Michel ook terecht voor reparaties en onderhoud van zowel de gewone als elektrische fiets. Corbeek verhelpt mogelijke mankementen en houdt de fiets in prima conditie. Wie zelf aan de fiets gaat klussen, kan terecht voor onderdelen en accessoires en voor bezoekers aan Dieren en omstreken staan er huurfietsen klaar.

De winkel en werkplaats zijn geopend van maandag tot en met vrijdag. Wie een fiets wil uitzoeken, kan hiervoor ook op zaterdag terecht, maar wel op afspraak. “Zo heb ik ook alle tijd voor mijn klanten en kan ik ze goed adviseren.” Een afspraak maken kan in de winkel, via info@corbeektweewielers.nl of 0313-845216.

Vuurwerk

Van een heel andere orde, maar ook iets waar Corbeek enthousiast over is, is de verkoop van vuurwerk in december. “Ik kan vast vertellen dat we er ook dit jaar weer volop voor gaan. De verkoop is dan niet meer in de kelder, maar in de winkel zelf. Het duurt nog even, maar ik heb er al zin in!”

