Business & Shopping: Dierense ondernemers delen samen kraspassen uit

DIEREN – Tot half mei krijgen klanten van 26 lokale ondernemers uit Dieren een gratis kraspas bij elke aankoop. Bij deze unieke actie is er altijd prijs.

Christiaan Heine, één van de initiatiefnemers en ondernemer van de Jumbo supermarkt, vertelt dat er prachtige prijzen te winnen zijn. “Alle deelnemende winkels en bedrijven hebben écht geweldige prijzen beschikbaar gesteld. Neem bijvoorbeeld een complete waxbehandeling voor de auto bij AalStorteboom, een jaar lang gratis pizza bij Domino’s, een accuboormachine bij Praxis, een cadeaumand ter waarde van 80 euro bij Zuivelhoeve of drie maanden gratis sporten bij Anytime Fitness. Wij als Jumbo stellen zeven maal een hoofdprijs beschikbaar van 1 minuut gratis winkelen!” aldus Heine.

De Kraspassen worden vijf weken lang uitgegeven tot en met begin mei. Dit gaat volgens het principe op=op. Volgens Heine kan het dus voorkomen dat de ene winkel al door de kraspassen heen is, maar dat een andere winkel nog wel een kleine voorraad heeft. “Maar we hebben goed contact met elkaar en zullen zeker in de laatste fase van de actie dagelijks overleggen hoe we de gratis passen zo goed mogelijk kunnen verdelen. We willen er echt een feestje van maken voor de klant.”

De volgende winkels en bedrijven doen mee aan deze actie: AMI Kappers, Anytime Fitness, Bakkerij Koers, Bosch Car Service Aal-Storteboom, Broodjeszaak Breudje, Carwash Stout Dieren, Domino’s Pizza, Dream Bouquet4ever, Eetcafé het Schilderij, Eetwinkel Favorites, Hema, Hiipp by Jet, IJssalon Udine, IJS-Sol, Jumbo Heine Dieren, Just More fashion & shoes, Lentink Fietsen & Zo, Oranjerie Dieren, Praxis, Restaurant de Luchte, Takko Fashion, The Read Shop, Visgilde Zilt, Wijs Modeschoenen, Zuivelhoeve en ‘t Hart van Dieren – Sushi.

De voorwaarden, spelregels, deelnemende winkels en hoofdprijzen zijn te vinden op kraspas.nl/dieren.