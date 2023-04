Business & Shopping: Container Terminal Doesburg en Aviko ontwikkelen eigen e-truck

DOESBURG – Container Terminal Doesburg en aardappelverwerker Aviko in Steenderen hebben de handen ineengeslagen en bouwen samen met Ginaf een unieke elektrische vrachtwagen. Dit Nederlandse truckmerk fabriceert een op maat gemaakte e-truck, die wordt ingezet voor het vervoer tussen de terminal in Doesburg en de fabriek in Steenderen.

Aviko is een goede klant van Container Terminal Doesburg (CTD) en beide bedrijven hebben verduurzaming hoog op de agenda staan. “We zijn altijd bezig met duurzaam ontwikkelen”, zegt Bastiaan Litjens, branchmanager CTD. “Dat kun je niet alleen, maar doe je in samenwerking met je klanten.”

CTD en Aviko zijn twee jaar geleden begonnen met het (om)bouwen van een elektrische vrachtwagen. Zo’n truck werd nog niet eerder gemaakt, dus besloten zij zelf het initiatief te nemen. “Het moet een 50 ton-totaalgewicht combinatie zijn”, legt Litjens uit. De vrachtwagen moet containers kunnen vervoeren die van zichzelf al heel zwaar zijn. Daarvoor is een unieke combinatie nodig en die is speciaal ontwikkeld door Ginaf.

Ontwikkeling

Doordat een dergelijke zware elektrische vrachtwagen nog niet bestond, ging er een lang traject aan de bouw vooraf. Er hebben verschillende specialisten naar het product gekeken en Aviko en CTD hebben hierin nauw samengewerkt met Ginaf. Samen met Aviko is gekeken naar de ideale afstand om te rijden en waar de truck kan worden opgeladen. Omdat hier vooraf geen informatie over beschikbaar was, is ook dit helemaal doorgerekend.

De truckbouwer ging aan de slag met een DAF met verbrandingsmotor. De oude vrachtwagen is volledig gestript. Ginaf maakt zelf de accupakketten, de kabelbomen en de elektramotor in de fabriek in Veenendaal. Dat maakt deze vrachtwagen een echt Nederlands product.

De ontwikkeling en aanschaf van de truck is een flinke investering. Litjens geeft aan graag te investeren in innovatie en verduurzaming. “Als je alleen maar naar de kosten kijkt, dan blijf je altijd alleen maar op kosten concurreren met elkaar. Wij zetten hiermee een uniek product neer, waar ook veel meerwaarde bij hoort. Uiteindelijk moeten initiatieven als deze rendabel zijn en daarmee goed zijn voor de klant, voor de omgeving (het milieu) en voor de continuïteit van ons bedrijf. Dat zijn de drie essentiële pijlers.”

Snelladen

De speciale e-truck wordt ingezet voor het vervoer van Aviko in Steenderen van en naar de terminal in Doesburg. Dat is een rit van zo’n 15 tot 20 kilometer enkele reis, die meerdere keren per dag wordt afgelegd. Tussendoor kan de truck op beide locaties snelladen, maar kan drie of vier ritten afleggen voor laden nodig is.

De bedrijven verwachten de e-truck nog voor de zomer in gebruik te kunnen nemen.