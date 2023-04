Bouwproject Flora 23 van start in Doesburg

DOESBURG – De overeenkomst voor de realisatie van de eerste fase van Flora 23 in Doesburg is op maandag 27 maart getekend. In de Betulastraat en de Notenstraat in Doesburg worden vanaf september 23 oudere eengezinswoningen gesloopt, waar 25 grondgebonden woningen voor terugkomen. Dit zijn verschillende types eengezinswoningen en toekomstbestendige woningen met gevarieerde huurprijzen.

De nieuwe woningen zijn gasloos en zodanig gebouwd dat het energieverbruik minimaal is. De zonnepanelen leveren een groot deel van de voor de woning benodigde elektriciteit. Een individuele warmtepomp installatie zorgt voor verwarming en warm water. De ventilatie realiseert een optimaal binnenklimaat en de isolatie zorgt ervoor dat warmte binnen of buiten blijft. Hierdoor blijft de woning ’s winters warm en zomers koel(er). Door al deze maatregelen hebben de woningen energielabel A++++.

Circulariteit

Bij de aanbesteding van het project was er ook volop aandacht voor het hergebruik van materialen. Zo worden door bouwbedrijf Klaassen oude, stenen en dakpannen hergebruikt. Woonservice IJsselland gebruikt CV ketels, of onderdelen daarvan, uit de te slopen woningen opnieuw in andere huurwoningen. Ook onderdelen van keukens die nog goed zijn, worden gedemonteerd en in andere huurwoningen ingezet.

Natuur

In de omgeving van de nieuwe woningen wordt ook rekening gehouden met flora en fauna. In de gevels van de huizen worden voorzieningen voor onder andere dwergvleermuizen en gierzwaluwen verwerkt. De afvoer van regenwater is bovengronds zodat dit schone water weer in de grond kan infiltreren. De tuinen van de nieuwe woningen mogen daarom maar beperkt worden verhard. In de infrastructuur worden groenstroken met struiken en bomen aangebracht. Hierdoor wordt hittestress in de straten en de woonomgeving verminderd.

Verhuur

Huurders van de te slopen woningen in de Betulastraat en Notenstraat mogen als eerste kiezen voor de nieuwe woningen. Daarna krijgen de bewoners van de later te slopen woningen in de Ribesstraat en Prunusstraat en aan het van Tuyllplein de mogelijkheid te kiezen voor een nieuwe woning. Blijven er daarna nog woningen over, dan zullen deze via Entree worden aangeboden.