Bas van den Berg wint Maestro concert Loenen

LOENEN – Muziekvereniging OLTO uit Loenen gaf op donderdag 20 april, de 110e dag van dit jaar, een Maestro-concert. De vereniging bestaat dit jaar 110 jaar en wilde om die reden een bijzonder concert organiseren. De jubileumcommissie had drie kandidaten bereid gevonden om zonder enige muzikale en/of dirigeerervaring de baton in handen te nemen.

In de weken voorafgaand aan het concert werden de kandidaten Bas van den Berg, voorzitter van jongerenvereniging Spritshz, Ria Blom, voorzitter van De Bruisbeek en Willem Dikker Hupkes, voorzitter van Stichting Duurzame Projecten Loenen, aangekondigd met leuke filmpjes op sociale media. De drie kandidaten hebben allemaal één theorieles en één praktijkles gehad. Daarna mochten zij voor publiek op de bok staan. En dat alles in een volle zaal met publiek. De jury, bestaande uit André Jansen, Gerd Wensink en Ferdinand Sikkelbein, beoordeelde de kandidaten op muzikaliteit, slag en performance.

Dansen op de bok

Bas was de eerste die op de bok mocht. “Het stond als een huis”, aldus de jury. Bas gaf de eerste tel van elke maat heel duidelijk aan, maar ook de tweede, derde en vierde tel waren goed. Willem mocht als tweede voor het orkest staan en had er zoveel plezier in, dat hij dansend op de bok stond. Ria nam daarna de dirigeerstok over. In het begin was het even spannend, maar alles verliep volgens plan, waardoor ook Ria kon genieten en met een grote glimlach op het podium stond.

Na de optredens trok de jury zich terug om te bepalen wie het beste dirigeerde. Ook de aanwezigen in het publiek konden stemmen op hun favoriet. Hoewel alle drie de kandidaten vol passie en enthousiasme voor het orkest stonden, kon er maar één de winnaar zijn en dat werd Bas van den Berg. Hij mocht vol trots de trofee in ontvangst nemen.

Bedankjes

Ria en Willem ontvingen het OLTO-bittertje, dat de vereniging speciaal voor het 110-jarig bestaan heeft laten maken. Theorieleraar Marc Dammers, praktijkleraar John Brouwer, de vakjury, de technische mannen Yannick Hilger en Bert Nijmeijer en spreker Marcel Mooij mochten ook een fles in ontvangst nemen als bedankje voor hun inzet.

Als verrassing mocht Bas ook het laatste nummer, de mars Over and Out, dirigeren. Deze mars speelt de vereniging elk jaar tijdens de festiviteiten in het dorp tijdens Hemelvaart. Het was een geslaagde avond en de organisatie sluit een tweede editie in de toekomst zeker niet uit. Het volgende concert van muziekvereniging OLTO is op zaterdag 8 juli bij Kasteel ter Horst in Loenen.

Foto: Eline Dammers

De Maestro-dirigenten Bas van den Berg, Ria Blom en Willem Dikker Hupke