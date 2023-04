Ale Hartgers haalt herinneringen op aan Rhedense Elvis Presley Fanclub

RHEDEN – De gemeente Rheden bestaat 450 jaar. Precies een tiende daarvan kent de gemeente een heuse Elvis Presley Fanclub. Deze werd in 1978 door Ale Hartgers opgericht in Rheden en de eerste bijeenkomst was op 29 april, 45 jaar geleden. Dit najaar komt hij hierover vertellen bij Rheejes Proate.

Het idee om een Elvis Presley Fanclub te beginnen ontstond al in 1975, vertelt Hartgers. “De aanleiding hiervoor lag in het feit om eens te kijken hoeveel fans er in het oosten van het land woonden. Veel meetings en samenkomsten rond Elvis waren in die tijd in het westen van het land en het zou mooi zijn als een oosterse fanclub levensvatbaar was.” Wegens een tijd in het buitenland werd het plan in de ijskast gezet, maar het vuurtje bleef branden. Op zondag 29 april was de eerste meeting van de Hound Dog Fanclub voor Elvis Presley een feit.

Er was geen subsidie, geen startkapitaal of wat dan ook, maar de dag werd een groot succes. Zanger/gitarist Sjaak van der Wal uit Ede en drummer Rien Donker uit Rheden zorgden voor muziek. Een dj draaide platen. Ook was er een playbackwedstrijd met vier kandidaten. De jury bestond uit twee Elvis-fans en Pierre Beek, zanger van onder andere Hank the Knife uit Arnhem.

Clubblad

Tijdens deze eerste, zeer geslaagde dag, bleek dat er inderdaad belangstelling was voor een fanclub in Rheden. “Ter plekke werd een fanclub gevormd en adressen van belangstellenden vlogen mij om de oren”, weet Hartgers nog. “Van alle kanten kwamen vragen of er een vervolg zou komen op deze dag en of er ook een fanclubblad zou verschijnen.” Er bleek ook volop belangstelling uit Duitsland, België en Engeland. Hartgers huurde 16 millimeterfilms van Elvis uit Engeland en Duitse fans wilden wel met een bus naar een tweede meeting komen.

En dus ging Hartgers aan het werk. Hij organiseerde een tweede festival, dat op zondag 1 oktober 1978 werd gehouden. Hij maakte een clubblad, dat op een zaterdagmiddag werd gedrukt op de handpers van de Arnhemse Courant. Ook deze tweede dag werd een groot succes. Er kwamen talloze fans uit binnen- en buitenland.

Reis naar Graceland

Eind 1978 reisde Hartgers voor een maand naar Amerika. “Een vriend van Elvis, die ik voor het beroemde huis in Graceland ontmoette, heeft mij daarbij heel goed geholpen”, vertelt hij. “Hij heeft me in contact gebracht met de oom en tante van Elvis, met een neef en andere mensen die in nauw contact waren bij Elvis. Ik mocht op theevisite komen bij tante Lorraine en van haar kreeg ik een stukje vloerbedekking van de sporthal en van Graceland en de hal van Graceland zelf.” Tijdens zijn reis bezocht Hartgers shows en optredens van Charlie Hogde, de man die op het podium veel voor Elvis regelde, Dick Grob, de man van de beveiliging, en Terry Mike Jeffrey, met zijn band Flight 602. “Handtekeningen en gegevens vlogen mij als het ware om de oren. Vergeet niet dat ik een groentje was uit Nederland en alles was nieuw.”

Hartgers legde zijn bezoek vast met zijn super8 camera met microfoon. “Ik interviewde fans en zei dat het voor Dutch television was. Dat alles maakte schijnbaar zoveel indruk, dat ik bij terugkeer in Nederland er achter kwam dat ene William C. Kendall van dit hele gebeuren een verhaal had gemaakt. Dit is gepubliceerd in het boek ‘Elvis: Images and Fancies’. Het boek verscheen in 1979 en in 1980 ontving ik het boek en een brief van de uitgever.”

Rheejes Proate

Hartgers heeft een hoop mooie herinneringen aan zijn reis, aan Elvis en natuurlijk de fanclub in Rheden, die tien jaar heeft bestaan. Op 21 september is hij te gast bij Rheejes Proate om hier alles over te vertellen en foto’s en filmbeelden te laten zien. Wie hier alvast meer over wil weten, kan contact opnemen via carienenhenk@gmail.com van Rheejes Proate.

Hoewel de fanclub niet meer bestaat en er geen clubblad verschijnt, beheert Hartgers nog steeds een facebook-pagina voor fans onder de naam Alwayselvis Rheden.

Foto: De eerste clubdag van de Hound Dog Fanclub in Het Klokhuis. Van links naar rechts zijn te zien dj Wil Dorland, Ale Hartgers, Gert van Beek, Sjaak v.d. Wal, Johan te Winkel en Roy Jurg. Achter de microfoon de eerste winnaar Wilco Wessel, met drie juryleden achter de tafel: Rieky Bockhoven, Charlotte Donker en Pierre Beek.

Foto: Ale Hartgers voor het hek van Graceland met van links naar rechts Elvis-imitator Elvis Wade, Ale Hartgers, oom Vester Presley die deel uitmaakte van de beveiliging en een fan uit Ohio