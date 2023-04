4 mei herdenkingen gemeente Brummen

GEM. BRUMMEN – In de gemeente Brummen vinden diverse herdenkingsbijeenkomsten en stille tochten plaats op donderdag 4 mei. In zijn rol als burgemeester vraagt Alex van Hedel aandacht voor deze herdenking. “Het is een moment waarop we allen burgers en militairen herdenken die sinds 10 mei 1940 in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen. Of het nu in Nederland is of elders in de wereld. En gelijktijdig herdenken we ook allen die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.”

In Eerbeek verzamelen de deelnemers zich om 19.10 uur bij de Herdenkingsplaquette aan het Stuijvenburchplein. Hier legt loco-burgemeester Steven van de Graaf namens het gemeentebestuur een krans. De stille tocht begint om 19.20 uur en eindigt om 19.38 uur bij het monument op de begraafplaats aan de Coldenhovenseweg. Ook hier legt Van de Graaf namens het gemeentebestuur een krans. Dameskoor ‘Te Gek’ zingt enkele liederen. De leerlingen van Kindcentrum Sterrenbeek dragen een gedicht voor en muziekvereniging Eendracht brengt koraalmuziek. Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen en aansluitend is er een defilé langs het monument. “Het zou mooi zijn dat er een bloementapijt van inwoners van Eerbeek ontstaat bij het monument. Ik vraag iedereen die deelneemt aan deze tocht om eventueel één bloem mee te nemen,” aldus Van Hedel.

Herdenken in Brummen

In het dorp Brummen start de tocht op 4 mei om 18.50 uur bij het gemeentehuis in Brummen. Namens het gemeentebestuur loopt wethouder Ingrid Timmer mee. Via het monument voor het gemeentehuis lopen de deelnemers naar het Joods monument. Van daaruit gaat de tocht verder via het Marktplein richting het oude postkantoor. Tenslotte eindigt de stille rondgang rond 19.50 uur bij de Oude Pancratiuskerk. Daar wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. De muziekverenigingen DES uit Hall en Harmonie Orkest Brummen verlenen hun bijdrage bij de verschillende monumenten tijdens deze Stille Tocht. Na de 2 minuten stilte om 20.00 uur wordt voor iedereen het programma voortgezet in de Oude Pancratiuskerk met een herdenkingsbijeenkomst. Deze herdenkingsbijeenkomst kunt u ook volgen via een livestream.

Stille tochten

De stille tochten worden te voet en in stilzwijgen afgelegd. Kinderen lopen onder begeleiding mee. Van 19.45 uur tot dertig seconden voor 20.00 uur zullen de klokken van alle kerken luiden. Er worden geen vaandels of vlaggen meegevoerd. Vanaf 20.00 uur tot twee minuten daarna wordt op de herdenkingsplaatsen en naaste omgeving volkomen stilte in acht genomen. Ook elders verzoekt de burgemeester iedereen deze plechtige stilte in acht te nemen. Vanaf ‘s avonds 18.00 uur tot zonsondergang wordt (zoveel mogelijk) van alle openbare gebouwen de Nederlandse vlag, zonder wimpel, halfstok gehangen. Inwoners worden verzocht deze gedragslijn te volgen. De vlag blijft ook na de twee minuten stilte overal halfstok.

Herdenken in Hall

Stichting Hall Leeft, obs De Vossestaart en de Protestantse Gemeente Hall Voorstonden verzorgen ook dit jaar weer de dodenherdenking op 4 mei. Deze plechtigheid vindt plaats van 17.30 tot 18.15 uur op de algemene begraafplaats in Hall. Het programma bestaat uit enkele sprekers, waaronder wethouder Annika van Klinken. Kinderen van de basisschool lezen een gedicht voor en tot slot is er een kranslegging bij de graven van omgekomen militairen en burgerslachtoffers (voor zover bij ons bekend) van de Tweede Wereldoorlog. Ook Zangvereniging De Eendracht verleent haar medewerking.

Respect

Burgemeester Van Hedel vraag elke inwoner dus de twee minuten stilte om 20.00 uur in acht te nemen. Daarom past het om bij dit herdenkingsmoment voor zover mogelijk alle activiteiten in het openbare leven en het verkeer stil te zetten. “Het accent ligt daarbij vanzelfsprekend op de twee minuten stilte om 20.00 uur,” laat burgemeester Van Hedel weten. Gelet op het karakter van deze Nationale Herdenkingsavond is het daarom wenselijk dat er die avond geen openbare vermakelijkheden worden geboden. “Sluiting van de horecabedrijven schrijven we niet voor. Wel moet de ondernemer tussen 19.30 uur en 20.30 uur zijn bedrijf zodanig inrichten, dat het feestelijke aspect zoveel mogelijk ontbreekt. Want ook in deze locaties vragen we iedereen de twee minuten stilte te respecteren.” Winkeliers zijn op de avond van 4 mei op grond van de Winkeltijdenwet verplicht vanaf 19.00 uur te sluiten (voor zover van toepassing).