Werkgroep Bijenlint zoekt samenwerking met ProRail

LEUVENHEIM – De werkgroep Bijenlint Leuvenheim heeft de samenwerking opgezocht met ProRail voor het beheer van het klompenpad langs spoor. Samen hebben zij gecontroleerd gesnoeid om planten te sparen die van belang zijn voor onder andere de ranonkelbij.

Het klompenpad Leuvenheim loopt grotendeels langs het spoor. In de bermen langs het spoor komen veel bijzondere bijen voor, waaronder de ranonkelbij. Die leeft van de ranonkelplant, die daar uitbundig bloeit. De twee organismen zijn sterk betrokken en afhankelijk van elkaar. Door ongecontroleerd snoeien van de bermen kwam deze relatie onder druk te staan. Reden voor de werkgroep Bijenlint Leuvenheim om in actie te komen.

De grond van het klompenpad is van meerdere eigenaren, waaronder de gemeente, maar voor het grootste deel van ProRail. Er werd dus contact gezocht voor medewerking. “Er is echter enig doorzettingsvermogen nodig om bij zo’n groot bedrijf de juiste persoon met de juiste bevoegdheden en de juiste instelling in contact te komen”, melden de leden van de werkgroep. “Uiteindelijk is het gelukt en dankzij goede samenwerking is er onlangs groot onderhoud gepleegd aan het klompenpad. Alle betrokkenen zagen het belang van gecontroleerd snoeien en dit werd dan ook in overleg gedaan.”

Deze samenwerking is wel bijzonder te noemen, omdat ProRail de planning van het onderhoud aan de bermen van het spoor aan een bedrijf uitbesteedt, dat op haar beurt weer een aannemer inhuurt om het werk te verrichten. Daar kan in de communicatie veel mis gaan, maar in Leuvenheim was er geen sprake van misverstanden. Er werd in overleg gesnoeid door zowel de aannemer als door mensen van het Bijenlint. De gemeente zorgt ervoor dat alle snoeiafval afgevoerd en gecomposteerd wordt.

“Langzaam maar zeker begint in onze samenleving het besef door te dringen dat herstel van de biodiversiteit en vooral die van de insecten van het grootste belang is om alle organismen in de natuur te laten overleven en daarmee ook ons leven”, zeggen de leden van de werkgroep. “Het voorjaar komt eraan en de eerste planten steken al voorzichtig hun kopjes boven de grond. Hopelijk zullen de ranonkelbij en de andere insecten de werkzaamheden waarderen.”