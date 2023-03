Vuil rapen in de afvalestafette

GEM. RHEDEN – In het Dorpshuis in Rheden werden woensdag 15 maart de winnaars van de afvalestafette bekend gemaakt, die deze middag in het dorp werd gehouden. Soraya Schennink uit Rheden had het meeste afval verzameld en Mohamd en Asmahan, broer en zus uit Rheden, hadden de meeste verschillende soorten afval verzameld. Wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden overhandigde het drietal een mooie prijs.

Elke woensdagmiddag komen kinderen in het Dorpshuis in Rheden om te spelen of voor een activiteit bij Incluzio jeugdwerk Deze week deden ze mee aan de afvalestafette. Ongeveer twintig kinderen gingen de straat op met prikkers, vuilniszakken en hesjes aan om de straten van Rheden op te ruimen. Vol enthousiasme kwamen ze hiervan terug, de één met nog een zwaardere zak dan de ander. Echt van alles was er opgehaald: van blikjes en plastic flesjes tot kauwgom, glas en heel veel sigaretten. Degene met de zwaarste zak mocht een mooie prijs in ontvangst nemen, mede daarom werd er goed gecontroleerd wat er allemaal in de vuilniszakken zat. Takken en stenen waren ook opgeruimd door een paar fanatieke kinderen, maar dit was uiteraard niet de bedoeling. De zakken werden vakkundig gewogen en de ‘afval bingokaarten’ van de kinderen werden afgestreept.

Kauwgom op straat

Na het wegen bleek dat Soraya Schennink (10) de zwaarste afvalzak had. Samen met vijf vrienden mag zij op een nader bepalen moment lasergamen. “Ik heb veel blikjes, papier en plastic opgeruimd. Maar het meeste waren toch echt wel de sigaretten”, vertelt Soraya. Op de vraag of Soraya zelf altijd haar afval in de prullenbak gooit, geeft zij eerlijk antwoord: “Soms gooi ik mijn kauwgom wel op straat, maar ik ga proberen om het nu in de prullenbak te gooien.”

Broer en zus Mohamd (6) en Asmahan (11) uit Rheden hadden hun volledige afval estafette kaart vol. Het afval hierop varieerde van fastfoodverpakkingen, drinkpakjes, chipszakken en doppen tot snoeppapier, touw, plastic zakjes en sigaretten. De broer en zus hadden alles verzameld. “Ik snap niet dat mensen zo veel afval op straat gooien. In de prullenbak is veel beter,” aldus Asmahan. Wethouder Dorus Klomberg maakte de winnaars bekend en benadrukte dat het heel goed is wat zij hebben gedaan: “Jullie hebben Rheden vandaag een stukje schoner gemaakt. Ik hoop dat als jullie afval tegenkomen het dan in de prullenbak gooien. Zo houden we Rheden samen schoon.”

Afvalestafette

Op zaterdag 18 maart van de Landelijke Opschoondag. In aanloop daar naartoe organiseerde team Jeugdwerk samen met de kinderburgemeester van de gemeente Rozendaal een afval-estafette. Kinderen zijn in verschillende dorpen in de gemeenten Rheden en Rozendaal aan de slag gegaan om samen zwerfafval op te ruimen. Om de opbrengst zo groot mogelijk te maken, werd hier een wedstrijdelement aan gekoppeld.

Vrijdag 17 maart liep Wethouder Klomberg zelf mee met de afvalestafette in Dieren. Op zaterdag 18 maart was hij ook aanwezig in Dieren tijdens de Landelijke Opschoondag. Jong en oud waren in verschillende wijken bezig om straatafval op te ruimen.

Foto: Susanne Jansen

Wethouder Klomberg bekijkt de opbrengst van de kinderen