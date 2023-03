Voorjaarsconcert Eendracht

EERBEEK – Muziekvereniging Eendracht geeft op zaterdagavond 11 maart haar Voorjaarsconcert in Sporthal De Bhoele in Eerbeek. Onder leiding van de dirigenten Paul van Gils en Linda Blom verzorgen het fanfareorkest en het leerlingenorkest van Eendracht een avondvullend programma.

Het Voorjaarsconcert wordt het eerste grote concert van de nieuwe chef-dirigent Paul van Gils. “We zijn sinds afgelopen november bezig met het programma voor dit concert. Het is een uitdagend programma voor het orkest en mijzelf. Vooral ‘Ouroboros’ van de Nederlandse componist Zoran Rosendahl is een pittig werk dat veel van ons vraagt,” aldus Van Gils. ‘Ouroboros’ beschrijft de cultuur en het leven van de Oeigoeren, een Turks volk dat leeft in de Chinese regio Xinjiang. Dit volk wordt al jaren onderdrukt door de Chinese regering. Met de uitvoering van dit werk vraagt Eendracht aandacht voor hun vreselijke situatie. Naast het zware werk van Rosendahl komen er ook lichtere werken voorbij, zoals nummers van Lionel Richie, Queen en vele andere artiesten.

Linda Blom laat het publiek met haar leerlingenorkest een breed muzikaal programma horen. “De orkestleden mogen zelf bij mij aangeven welke muziek ze leuk vinden en dan kijken we of dit past in ons programma”, aldus Blom. “Dit jaar hebben we daardoor een programma met een aantal Nederlandstalige hits van dit moment, filmmuziek en een nummer van Michael Jackson. We sluiten af met een klassieke mars.”

In de pauze van het concert vindt de jaarlijkse verloting plaats, waarvan de opbrengst bestemd is voor de jeugdopleidingen van Eendracht. Lootjes kunnen gekocht worden met contant geld. Onder de donateurs van Eendracht wordt traditiegetrouw een mooie hoofdprijs verloot. Dit jaar wordt de prijs aangeboden door restaurant Stuyv Inn uit Eerbeek. De zaal is om 19.30 geopend en het concert start om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Foto: Nienke Eveneboer

Leden van het leerlingenorkest van Eendracht