Vervallen boerderij gerenoveerd in oude stijl

BRUMMEN/HALL – Bouwcenter Nobel uit Hall kijkt met trots terug op verbouwing van een vervallen boerderij aan de rand van Brummen. In samenwerking met de eigenaars, de familie Kleinreesink-Dix, is het pand volledig gerenoveerd.

De familie Kleinreesink-Dix kwam met Bouwcenter Nobel in contact via de zzp’er waar zij mee werkte. “Hij werkt samen met Nobel en bracht ons in contact met Ron, teamleider Bouwshop, die bij ons project kwam kijken.” De familie kon voor het totale afbouwpakket bij Nobel terecht: de bouwmaterialen, het sanitair, de keuken, de tegels en de deuren.

De familie kijkt prettig terug op de samenwerking met Bouwcenter Nobel. “We werden goed geadviseerd en geholpen en de offertes waren direct goed. Als er iets was, werd het direct goed opgelost.” Zo werd de familie snel geholpen toen er een maatverschil bleek te zijn in de tegels die waren uitgezocht. “Toen we hierover belden, kwamen ze meteen langs en namen de tegels weer mee. Vervolgens mochten we nieuwe tegels uitzoeken, die gelukkig wel goed waren. Dit snelle schakelen beviel ons goed.”

De verbouwing van de woning was een flink project. De boerderij was compleet vervallen, er was geen goed toilet en er zaten gaten in het rieten dak. “We wilden de woning verbouwen in de oude stijl, gecombineerd met moderne aspecten”, vertellen de eigenaren. “Zo hebben we een moderne, greeploze keuken en een goudkleurige kraan, met daarachter de stenen die uit de gevel komen. Het werkblad is gemonteerd om oude gebinten heen. Dat laatste was nog een hele uitdaging, maar dankzij het vakmanschap van de monteur is het prachtig geworden!”

Bouwcenter Nobel kijkt terug op een uitdagend project. “Door de oude elementen te combineren met moderne aspecten heeft de boerderij een unieke uitstraling gekregen. Een project waar ook wij trots op zijn!”