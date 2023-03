Verhuiscoach begeleidt senioren naar een passende woning

GEM. BRUMMEN – De provincie Gelderland, de gemeenten Brummen en Zutphen en woningcorporaties Ons Huis, woonbedrijf ieder1 en Veluwonen hebben hun handtekening gezet onder het samenwerkingsconvenant ‘doorstroming sociale huur: inzet van de verhuiscoach. Partijen werken al jaren hard om ervoor te zorgen dat meer huurders een woning krijgen die past bij hun persoonlijke wens en situatie. Met dit convenant doen ze daar in gezamenlijkheid nog een schepje bovenop.

Veel mensen hebben moeite om een passende woning te vinden. De woningnood voor bewoners van Gelderland neemt steeds verder toe. Een verhuiscoach moet helpen hier verandering in te brengen. Het plan is om tot 2025 senioren met hulp en ondersteuning te begeleiden naar een woning die beter bij ze past. “Ik ben erg blij met deze samenwerking”, aldus Jasper Bloem, wethouder in de gemeente Zutphen. “Wonen gaat ons allemaal aan en het is ontzettend belangrijk om met elkaar keihard te werken om beweging te krijgen in die woningmarkt. Op verschillende plekken worden er al in hoog tempo nieuwe woningen gebouwd, maar door de inzet van een verhuiscoach willen we ook bij bestaande woningen doorstroming stimuleren zodat zoveel mogelijk mensen prettig wonen.”

Duwtje in de rug

Veel 55-plussers in een eengezinswoning in de sociale huur hebben de wens om te verhuizen naar een kleinere woning, die beter past bij hun woonwensen en de toekomst. Maar op dit moment ervaren zij soms belemmeringen om te verhuizen. Ingrid Timmer, wethouder in de gemeente Brummen, legt uit: “Uit de praktijk blijkt vaak dat een persoonlijk gesprek helpt om de drempel te verlagen. Daarnaast kunnen mensen, naast een verhuisvergoeding, ook in aanmerking komen voor huurkorting van de woningcorporatie. Zo is de verhuizing niet alleen passend aan de woonwensen, maar ook aan het inkomen. Mooie stappen om te ontzorgen én de doorstroming een duwtje in de rug te geven.”

Begeleiding

De verhuiscoach kijkt samen met bewoners wat op termijn een passend nieuw thuis kan worden en wat daarvoor nodig is. Verhuiscoach Marien Schrijner: “Ik merk in de praktijk dat veel ouderen graag willen verhuizen. De kinderen zijn uitgevlogen en de gezinswoning voelt ineens wel erg groot aan. Maar bij verhuizen hoort ook gedoe en daar zien veel mensen tegenop. Er moet veel geregeld worden. Dat is waar ik als verhuiscoach om de hoek kom kijken. Daarnaast kijk ik met mensen naar de mogelijkheid om gebruik te maken van de provinciale verhuisvergoeding van 2000 euro voor onkosten, zoals een verhuizer, verf of nieuwe gordijnen.”

De woonadviesgesprekken met de verhuiscoach zijn altijd gratis en vrijblijvend. “De beslissing om te verhuizen ligt natuurlijk altijd bij de huurder zelf”, aldus Arjen Jongstra, directeur-bestuurder van woningcorporatie Ons Huis. “Dat is ook het mooie van dit initiatief. Als mensen graag willen verhuizen, krijgen ze hulp en komt er weer een woning vrij voor iemand die een woning zoekt. Zo is het dus een win-win-situatie voor iedereen en krijgen we met elkaar die woningmarkt in beweging.”

Contact

Huurders van woningcorporaties Ons Huis, woonbedrijf ieder1 en Veluwonen kunnen gratis gebruik maken van de diensten van de verhuiscoach door contact op te nemen met het algemene telefoonnummer of e-mailadres van hun verhuurder. Of door rechtstreeks contact op te nemen met verhuiscoach Marien Schrijner via verhuiscoach@gelderland.nl.

Op de foto staan van links naar rechts: Fiona Meijer-Lapré (beleidsadviseur gemeente Zutphen), Denny Bonekamp (manager Klant en Wonen woonbedrijf ieder1), Vincent Buitenhuis (directeur-bestuurder Veluwonen), Ingrid Timmer (wethouder gemeente Brummen), Mevrouw Bosveld (huurder van Ons Huis), Jasper Bloem (wethouder gemeente Zutphen), Arjen Jongstra (directeur-bestuurder Ons Huis), Mirjam Zerstegen (projectleider Provincie Gelderland), Marien Schrijner (provinciale verhuiscoach).

Foto: Jolanda van Velzen