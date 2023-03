Tweede Banendag bij Hotel en Buitenplaats Beekhuizen en Woodz

VELP – Na het succes van de eerste editie houden Buitenplaats Beekhuizen, Restaurant Woodz en Boutique Hotel Beekhuizen op zaterdag 25 maart een tweede gezamenlijke Banendag. Iedereen die belangstelling heeft voor een (bij)baan in de recreatie- en horecasector is van 12.00 tot 16.00 uur welkom.

Binnenlandse vakanties zijn nog steeds erg in trek en daardoor weten veel gasten de weg naar het hotel, de Buitenplaats of restaurant Woodz in Velp te vinden. “De Banendag is een uitgelezen kans voor als je benieuwd bent naar welke banen er zoal zijn op een luxe glamping of als je wilt kennismaken met het werken in een luxe hotel. Daarnaast is het een prachtige plek midden in de natuur van Nationaal Park Veluwezoom” aldus Rick Milius, general manager bij Buitenplaats Beekhuizen. “Of jij nu op zoek bent naar een leuke bijbaan tijdens je opleiding, toffe zomerbaan, leerzame stageplaats, je een tussenjaar hebt of een nieuwe weg wilt inslaan in je carrière, bij ons vind je het allemaal. Wij denken graag met je mee, of je nou ervaring hebt of niet.”

Bezoekers aan de Banendag maken kennis met verschillende medewerkers die alles kunnen vertellen over hun afdeling. “Je kunt vragen stellen over het werk dat zij doen en deze mogelijke werkomgeving eens goed bekijken”, zegt Milius. Zo zijn er mogelijkheden als stagiair, medewerker en leidinggevende voor onder andere: bediening, ontbijt, keuken, afwas, groen & onderhoud, activiteiten/animatie, events, housekeeping, gastvrouw of -heer en receptie. “Ben je iemand die bij ons past en wil komen kennismaken? Kom dan langs. We willen graag met jou in gesprek en zijn ervan overtuigd dat jij, net als onze gasten, met een grote glimlach zult vertrekken!”

Buitenplaats Beekhuizen is te vinden aan de Bovenallee 1 in Velp.

buitenplaatsbeekhuizen.nl/banendag