Twee aanhoudingen na brandstichting Rheden

RHEDEN – De politie heeft twee mannen uit Rheden aangehouden in verband met brandstichting in een woning aan de Europalaan in Rheden, in de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 december 2022. Maandagmorgen 20 maart is een 21-jarige man aangehouden, dinsdagochtend 21 maart een 25-jarige.

In de bewuste nacht brak tegen 1.00 uur brand uit in de woning aan de Europalaan. De brand was weliswaar snel onder controle, maar de schade bleek aanzienlijk. De politie nam de zaak onmiddellijk hoog op: “Tijdens de brand was de bewoner aanwezig. Zij kon zich gelukkig op tijd in veiligheid brengen. Het spreekt tot de verbeelding dat dit heel anders had kunnen aflopen.” Na de bluswerkzaamheden is sporenonderzoek verricht en de politie heeft buurtonderzoek gedaan. Er was al gauw een vermoeden van brandstichting.

Camerabeelden

In de uitzending van donderdag 16 maart besteedde het programma Plaats Delict van Omroep Gelderland aandacht aan de zaak. Op beelden was goed zichtbaar hoe een fakkel door de brievenbus van de woning aan de Europalaan werd geduwd. Deze werd vervolgens aangestoken, met alle gevolgen van dien.

Op beelden was eveneens te zien dat drie personen op voorverkenning zijn geweest rond de woning. Het onderzoek naar een derde verdachte loopt nog, maar de politie denkt met de twee aanhoudingen in ieder geval de daadwerkelijke brandstichter te hebben aangehouden. Het duo zit vast voor verhoor en verder onderzoek.

Tips

Mensen die nog meer informatie over dit incident hebben die zij nog niet met de politie hebben gedeeld, kunnen contact opnemen via 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000.

Foto: Persbureau Heitink

Archieffoto: De brand aan de Europalaan in december 2022