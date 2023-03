Tulpenactie Lions Bronckhorst

HUMMELO EN KEPPEL – De leden van de Lions Club Bronckhorst gaan vanaf zaterdag 4 maart tot en met zaterdag 1 april langs de huizen om bossen verse tulpen te verkopen. Op zaterdag 11 maart zijn zij in Hummelo, Keppel en Drempt. Daarnaast worden op alle zaterdagen in die periode tulpen verkocht bij Garvo in Drempt.

De Lions bieden een gevarieerd aanbod tulpen in diverse soorten en kleuren. De bloemen blijven lang goed, want ze worden ’s morgens vers gehaald bij de lokale tulpenkwekers IJsseltulp in Empe en Jordy Wesselink in Toldijk. Dit jaar worden ook biologische tulpen aangeboden. Lionsclub Bronckhorst heeft al meerdere jaren duurzaamheid hoog in het vaandel staan en brengt dit al tot uiting door regelmatig zwerfafval te verzamelen en oude cartridges en telefoons in te zamelen die verantwoord verwerkt worden.

Goede doelen

De netto opbrengst van de tulpenactie draagt bij aan de financiële ondersteuning van de drie goede doelen die de leden van de Lions Club Bronckhorst gezamenlijk kozen. Dat zijn Stichting Buddy to Buddy, Stichting Vaarwens en Gered Gereedschap. Stichting Buddy to Buddy zet zich in voor een gastvrij ontvangst van vluchtelingen in Nederland door ze te koppelen aan lokale inwoners. Stichting Vaarwens biedt ongeneeslijk zieke en uitbehandelde mensen alleen, of met hun naasten, een geheel verzorgde vaardag aan op een heerlijk schip. Gered Gereedschap zamelt gereedschap in dat een tweede leven verdient, om vervolgens te verschepen naar Afrika.