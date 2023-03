Retrospectief: Weg over ‘t Hontsveld

In veel streken zijn aan wegen namen gegeven die vaak een historische oorsprong hebben. In sommige gevallen zijn ze genoemd naar de lengte van de weg. Zo heet de verbindingsweg tussen de buurtschap Klein Amsterdam en het dorp Empe ‘Weg over ’t Hontsveld’. Dit heeft niets met een dier te maken. Deze weg is genoemd naar een oppervlaktemaat de ‘hont’. Over de grootte van de ‘hont’ lopen de meningen sterk uiteen. In oude geschriften wordt gesproken over een morgen (600 roeden), een hont (100 roeden) en 16 morgens (een hoeve).

De Weg over ‘t Hontsveld vormt van oudsher de verbinding van de boeren van hun bedrijf in Empe en Klein Amsterdam naar Zutphen. Met het vee en de eieren gingen de boeren naar de markt. Vele jaren is het een zandweg geweest. Vooral in de winter bij vriezen en dooien was de weg slecht begaanbaar. De asfaltering was voor de bewoners een grote vooruitgang.

De ruilverkaveling heeft hier voor de boeren veel goeds gedaan. Daarbij streefde men naar betere ontwatering door het graven van poldersloten. Het vele water dat in de winter naar beneden kwam, kon nu met de sloten afgevoerd worden richting de IJssel. Het melkvee kon daardoor langer grazen en de boeren het land beter bewerken. Veel werk van de Ruilverkavelingscommissie wordt nu grotendeels weer opgeheven. Doordat al enige jaren een ernstige droogte in de weilanden heerst, is men druk doende veel sloten weer te dempen. In de grote poldersloten worden schotten geplaatst om het water vast te houden.

Het was vroeger ook de gewoonte om de oppervlakte van een stuk land aan te geven met de hoeveelheid zaaigoed dat nodig was om dit stuk land in te zaaien. Deze hoeveelheid – uitgedrukt in molder of mud – varieerde nogal eens. Als basis-eenheid ging men uit van de Rijnlandse morgen. Dit was een vaste rekeneenheid rond 1600. Vanuit deze Morgen rekende men verder, soms in een Zutphense maat, maar ook wel in de Deventer en Arnhemse maat. Vaak was dit erg verwarrend en zorgde voor meningsverschillen.

Tussen Wilp Achterhoek en Twello ligt een weg die Tienmorgen wordt genoemd. Het is een lange rechte weg tussen de Zwarte Kolkstraat en Zonnebergstraat. Het is een druk bereden weg geworden. In de loop der jaren werden zelfs aan weerszijden fietspaden aangelegd.