Retrospectief: Café en scheepsbevrachter De Prins

Aan het einde van de Zutphensestraatweg in Dieren, vlak voor het Apeldoorns kanaal, was van 1915 tot begin jaren 50 Café De Prins gevestigd. Op de plek van het pand loopt tegenwoordig de Burgemeester De Bruinstraat, de N348. De aanleg van die weg was in 1955 ook de reden waarom het pand werd afgebroken.

Op deze foto uit ongeveer 1925 is het pand van De Prins aan de rechterzijde van de straat te herkennen aan het naambord en de reclame op het fietsenrek. We kijken richting Hogestraat, dus met de sluis in de rug.

In 1895 begon Piet Bos een slachterij in het pand. Hij fokte, slachtte en verkocht voornamelijk varkens. Pas in 1915 kreeg het pand een horecafunctie, toen Bos er een tapperij begon – een eenvoudig dranklokaal – en daarnaast aan de slag ging als scheepbevrachter. De locatie aan het begin of einde van het Apeldoorns kanaal was daar ideaal voor. Schippers moesten toch vaak wachten op het schutten in de drietrapssluis, de schippervrouwen deden inkopen in de naastgelegen winkel Schippers Welvaart en intussen konden ze bij Piet Bos terecht voor een vracht.

De Prins werd echter pas echt een horecazaak met alles erop en eraan, toen de uit Olburgen afkomstige Jan Jansen de zaak in 1924 overnam. De Prins was niet alleen een café en een restaurantfunctie, maar had ook zaaltjes voor bijeenkomsten, kegelbanen en een garage voor klanten.

Uit de tijd waarin deze foto werd gemaakt is een prijslijst van Kegelhuis, café-restaurant De Prins bewaard gebleven. Koffie en thee kosten toen 20 cent (omgerekend zou dat nu 0,09 eurocent zijn) en een biertje of borrel eenzelfde bedrag. Een fles Moët en Chandon champagne stond zelfs op de kaart, voor omgerekend 2,94 euro. Een hele biefstuk met aardappelen kostte fl 1,20 (0,54 eurocent) en een karbonade uit ’t zuur met brood fl 0,65 (0,29 eurocent). Tegenwoordig onbekende borrels stonden ook op de kaart, zoals een Schilletje, Fladderac en een Steurtje.

Opvallend op deze foto is ook de geparkeerde kar, half op de weg. De voerman zit blijkbaar in het café en onder de hondenkar ligt de trekhond te slapen.