Politieke Avond vervangt commissievergadering Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – De raad van de gemeente Bronckhorst wil meer ruimte voor de inbreng van de samenleving. Daarom is besloten om vanaf donderdag 23 maart op een andere manier te vergaderen. De huidige commissievergadering op de donderdag wordt vervangen door een Politieke Avond, waarbij tafelgesprekken georganiseerd worden.

Voorafgaand aan de tafels kunnen aanwezigen om 19.30 een kop koffie drinken met raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Om 20.00 uur beginnen de tafels. In drie rondes van drie kwartier worden in verschillende ruimtes twee onderwerpen tegelijkertijd behandeld. De onderwerpen die tijdens de tafels aan bod komen, kunnen verschillende doelen hebben: informeren, adviseren, beeldvormen en oordeelvormen. Het doel per tafel is terug te vinden op de agenda van de Politieke Avond. Alle tafels zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

Aan het eind van een tafelgesprek trekt de voorzitter een conclusie. Er kan gekozen worden om het onderwerp nogmaals beeldvormend te bespreken of te agenderen voor een oordeelvormende tafel. Het onderwerp komt dan drie weken later nogmaals op de agenda. Het is ook een optie om het onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van de week daarop.

Raadsvergadering

Vervolgens vindt de raadsvergadering een week na de Politieke Avond plaats. Het eerste deel van de agenda bestaat uit onderwerpen waarover de raad wil debatteren. Nadat de raad over een onderwerp heeft gesproken, stemt de raad over het voorstel en eventuele moties en amendementen. Is over een onderwerp in de raadsvergadering geen debat nodig, dan wordt het onderwerp direct in stemming gebracht. Wat ook verandert door de Politieke Avond, is dat de raad iedere drie weken besluiten neemt in plaats van één keer per maand.