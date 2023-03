PGAD: ‘Adopteer een raam en red de Martinikerk’

DOESBURG – Burgemeester Loes van der Meijs geeft zondag 2 april om 14.00 uur in de Martinikerk in Doesburg het startsein voor de actie ‘Geef een raam een gezicht’. Met deze actie wil de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg (PGAD) geld inzamelen voor het onderhoud van de Martinikerk door raampjes ’ter adoptie’ aan te bieden.

De Grote of Martinikerk is de blikvanger van Doesburg, maar de aanwezigheid van dit monumentale gebouw is niet vanzelfsprekend. Het onderhoud kost veel geld en dat blijft een constante zorg. Voor de periode 2023 – 2028 was een bedrag van 200.000 euro begroot. Dat voor 2023 de rijkssubsidie is afgewezen, is dan ook een enorme tegenvaller. Daarbij heeft de kerk de afgelopen twee jaren weinig inkomsten gehad door de coronacrisis.

Betrokken Doesburgers hebben nu een plan bedacht om geld in te zamelen voor het onderhoud en de verduurzaming van de kerk. Onder het motto ‘Geef een raam een gezicht’ kunnen de kleine glas-in-loodramen worden gepersonaliseerd. Iedereen kan één of meerdere raampjes adopteren voor één of meerdere jaren. Dat kost maar 5 euro. De donateur ontvangt hiervoor een plekje in de digitale versie van de ramen, dat kan worden opgevuld met een foto van familie, vrienden, het voetbalteam of wat dan ook. Deze digitale kerkramen zijn terug te zien op kerkraamdoesburg.nl, waar ook meer informatie te vinden is.

De Martinikerk is inmiddels ruim 640 jaar oud. Het gebouw heeft in de loop der jaren heel wat meegemaakt. Zo heeft ze onder andere maar liefst vier keer in brand gestaan, blikseminslagen gehad en zijn op de dag voor de bevrijding van Doesburg op 15 april 1945 de toren en een deel van de kerk opgeblazen. Het bijzondere is dat de Martinikerk steeds weer hersteld is in haar oude glorie. De kosten hiervan werden steeds weer (mede) door de Doesburgse bevolking gedragen. De PGAD hoopt dat ook dit keer de Doesburgers een bijdrage kunnen leveren voor het in stand houden van de kerk.

