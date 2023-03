Onderzoek naar participatie gemeente Rheden

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden werkt aan het opstellen van een participatiebeleid. Hierin komt te staan hoe inwoners kunnen meedenken en meewerken met de plannen en het beleid van de gemeente Rheden. De gemeente wil hier zo veel mogelijk inwoners, organisaties en ondernemers bij betrekken.

Dit doet de gemeente Rheden door het uitzetten van een online vragenlijst en het organiseren van zogenoemde ‘straatgesprekken’. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, De Opiniepijlers. Het doel is de kwaliteit van projecten en initiatieven te verbeteren. Door samen in gesprek te gaan over onderwerpen wil de gemeente de betrokkenheid van inwoners en andere belanghebbenden vergroten.

Extra aandacht voor jongerenparticipatie

De gemeente vindt het belangrijk dat ook jongeren een stem krijgen. Daarom doet de gemeente specifiek onderzoek naar hun behoeften aan de hand van swipocratie. Zo wordt onderzocht hoe, wanneer en over welke onderwerpen jongeren betrokken willen worden. Via deze methode kunnen jongeren hun mening geven door te swipen op basis van een aantal stellingen.

Straatgesprekken in de gemeente

De Opiniepijlers staan de komende twee weken op allerlei locaties in de gemeente, om het gesprek met inwoners aan te gaan over hoe zij betrokken willen worden en op welke manier. Dit doen zij in een discussiebus. De Opinipijlers staan op elke locatie van 10.00 tot 16.00 uur. Op maandag 27 maart staan zij bij de Plus in Velp en op dinsdag 28 maart op de parkeerplaats achter de Albert Heijn in Velp. Woensdag 29 maart staan zij bij de muziektent in Ellecom en op donderdag 30 maart staan zij in Dieren bij de Hema en kunstwerk De Beren.

Op maandag 3 april staan De Opiniepijlers in De Steeg bij Prinses Amaliahoek, op dinsdag 4 april bij ’t Sprengenhuus in Laag Soeren en woensdag 5 april in Rheden op de hoek Oranjeweg/Groenestraat. Op donderdag 6 april staan zij wederom in Rheden bij de Dekamarkt. Vrijdag 7 april staat de bus op twee plekken in Dieren, namelijk bij de Spar en bij het horecapleintje. Op zaterdag 8 april staat de bus in Spankeren bij de muziektent op het Kerkplein.

Online vragenlijst

Voor inwoners die geen tijd hebben om naar de bus te komen of de voorkeur geven voor digitaal zet de gemeente een online vragenlijst uit. Deze is in te vullen via rheden.nl/participatie tot en met zaterdag 8 april. De antwoorden worden volledig vertrouwelijk en anoniem verwerkt.