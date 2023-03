NLdoet in de gemeente Rheden

GEM. RHEDEN – Het Oranje Fonds houdt op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart de landelijke actie NLdoet. Mensen kunnen deze twee dagen vrijwilligerswerk uitvoeren in de buurt. Ook in de gemeente Rheden zijn diverse inwonersinitiatieven aangemeld. Incluzio Rheden haakt hierbij aan. Naast het feit dat de initiatieven een sterk kortetermijneffect zullen hebben, weet Incluzio Rheden dat deze acties ook de verbinding tussen buren versterken op de langere termijn.

Er zijn verschillende inwonersinitiatieven in drie dorpen in de gemeente Rheden. Op vrijdag 10 maart wordt van 9.30 tot 13.00 uur enthousiast gewerkt in de Buurttuin aan de Zwarteweg in Rheden. Vrijwilligers en buurbewoners stropen de mouwen op om de openbare tuin seizoensklaar te maken. Vlinderstruiken krijgen een snoeibeurt, er worden rekken gemaakt voor frambozen en Japanse wijnbessen en het pad door de bloemenweide wordt vervangen door een groenstrook. Meer informatie via Ingrid Jansen, ijansen@incluzio.nl of 026-3036305.

Op zaterdag 11 maart vinden meerdere activiteiten plaats. Vanaf 10.30 is de Opfleurdag in de wijk Stenfert in Dieren. Deze dag worden afvalcontainers rondom de Van der Duyn van Maasdamstraat geplaatst, zodat wijkbewoners gratis hun grofvuil en tuinafval kwijt kunnen. Buren gaan gezamenlijk aan de slag, helpen elkaar om afval naar de containers te brengen en maken zo samen hun buurt netter. Meer informatie via Mirjam Cuijpers, mirjam.Cuijpers@incluzio.nl of 026-3036304.

Vanaf 10.00 uur is er een weggeefmarkt in inloophuis ’t Trefpunt in Velp. Bezoekers kunnen gratis maximaal vijf items uitzoeken die zo een tweede leven krijgen. Speelgoed, huishoudelijke apparatuur, servies, potten, kleding, sieraden en decoratie voor in huis zijn zeer welkom voor de weggeefmarkt. Deze spullen moeten wel schoon, heel en compleet zijn. Inleveren van spullen kan van 6 tot en met 10 maart, tussen 10.00 en 12.00 uur bij ’t Trefpunt in Velp. Meer informatie via Anneke Nieumeijer, 06-39774899.

In Rheden wordt vanaf 10.00 uur zwerfvuil opgeruimd. Er wordt gezamenlijk gestart met koffie en thee bij de oude dorpspomp naast de markt. Meer informatie via Ingrid Jansen, ijansen@incluzio.nl of 026-3036305.

Aanmelden voor één van de activiteiten kan via incluziorheden.nl/dorpsteams of 026-3036304, 026-3036304 (Rheden) of 026-3036306 (Velp).