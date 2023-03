Na bijna vijftig jaar auto’s nu self storage in Dieren

(Advertorial) DIEREN – Vijftig jaar was het een begrip in Dieren en omstreken: Auto Jurrius. Aan het bedrijfspand op de hoek van de Imboslaan en de Kanaalweg opent Storage Share deze week een self storage-locatie. Hier huur je beveiligde self storage-boxen van 2 tot 12 m². “Voor iedereen die op flexibele basis een aantal extra vierkante meters kan gebruiken, is zo’n opslaglocatie ideaal.”

Wie langs het pand aan de doorgaande weg tussen Dieren en Eerbeek rijdt, kijkt ongetwijfeld even op. Door de brede glazen ramen is sinds kort geen auto meer te zien. In plaats daarvan staan rijen self storage-boxen klaar om gevuld te worden met spullen. “Of het nu gaat om tijdelijke opslag vanwege een verhuizing, een rommelkamer die ontruimd moet worden vanwege de komst van een baby of een scheiding waardoor je ineens ergens meubels en andere zaken moet stallen: een opslagruimte komt vaak van pas,” vertelt Julian Doorten, mede-eigenaar van Storage Share.

Kleinere steden en dorpen

Storage Share verhuurt opslagboxen op tientallen locaties in Nederland, in kleine steden en dorpen. Doorten: “We zoeken bewust die plekken uit. De meeste verhuurders van dit soort ruimtes focussen op de grotere steden, terwijl ik uit ervaring weet dat er juist ook in minder stedelijke gebieden behoefte bestaat aan flexibele opslagruimtes in Dieren.”

Toen Doorten getipt werd op het, toen leegstaande, bedrijfspand van de gebroeders Jurrius in Dieren, was hij direct enthousiast. “Het ligt aan een drukke weg, heeft veel glas en is laag. Voor self storage is dat perfect. Bovendien is de plek interessant qua regio, want er zijn maar weinig mogelijkheden om extra vierkante meters te huren. Daarvoor moet je naar Arnhem: toch al snel een rit van een half uur.”

Eenmaal in gesprek met de verhuurders raakte Doorten nog enthousiaster. “Ik kom niet uit dit gebied, maar mijn ouders zijn autodealer. Door het land heen huren we op meer plekken voormalige autoshowrooms. Dat kan bijna geen toeval zijn. Toen ik hoorde over het verleden van dit bedrijfspand veerde ik op. Theo en Peter Jurrius bleken met hun autobedrijf een aantrekkingskracht te hebben gehad op tal van klanten in Dieren en omgeving.”

Showroom op luchtkussens

De broers verhuren het pand sinds maart 2017, maar herinneren zich hun jaren aan het roer van hun autobedrijf nog als de dag van gisteren. “Wij waren Ford-dealers, verkochten tweedehands auto’s en hadden een werkplaats”, blikt Theo Jurrius terug. “Daarnaast verhuurden we een tankstation. Dat laatste doen we nog steeds.”

Theo en Peter Jurrius trokken in 1987 in het bedrijfspand aan de N786. “Sinds 1988 gingen we als Ford-dealer aan de slag. Dat had nog heel wat voeten in de aarde. Ford stelde continu hoge eisen aan het gebouw. Anders mochten we niet hun merknaam aan ons bedrijf blijven verbinden”, vertelt Theo Jurrius. “Dat betekende onder andere dat we in 2006 de showroom een meter omhoog moesten brengen. Een oppervlakte van 1.200 m² ophogen, doe je natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Uiteindelijk is het pand op een soort luchtkussens gezet om dit mogelijk te maken. Vereist was dat het windstil was, om te voorkomen dat de boel zou instorten.”

Het klusje werd, na een grondige voorbereiding, in één dag geklaard. “Overal kwamen mensen vandaan om te kijken. Gelukkig is het allemaal goed gegaan.”

Geen smet op het pand

Met 500 tot 550 verkochte auto’s per jaar, een vaste klantenkring van zo’n 1.400 personen en 200 tot 300 tankbeurten per dag was Auto Jurrius een goedlopend bedrijf. In 2017 zetten de broers er toch een punt achter en verhuurden ze het pand aan Autobedrijf Wijnne. Theo Jurrius: “Zij hebben er vijf jaar ingezeten, maar besloten hun huurcontract niet te verlengen vanwege covid, personeelsgebrek en omdat het steeds moeilijker werd om aan goede auto’s te komen.”

Zodoende stond het bedrijfsgebouw aan de Imboslaan enige tijd leeg, totdat Doorten aanklopte. Jurrius: “We zijn kritisch als het om huurders gaat. We willen dat ze goed voor het pand zorgen, geen rommel verkopen en netjes met hun klanten omgaan. Zo komt er geen smet op het pand. Toen Julian over Storage Share vertelde en we een en ander hadden gelezen en gehoord over zijn bedrijf, wisten we dat het goed zat.”

En dus is Dieren, na een paar weken verbouwing, nu een self storage-locatie rijker. Doorten: “We willen het onze huurders zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom kan je met je telefoon altijd het pand in. Onze vestigingen zijn onbemand, maar niet onbeheerd. Gaat de deur niet open of is er iets anders, dan kan je 24 uur per dag contact met ons opnemen voor hulp. Daarnaast is het gebouw voorzien van camerabewaking en hebben alle boxen gepersonaliseerde sloten.”

De broers Jurrius zijn blij met hun opvolgers. “Het is best wennen dat er nu geen auto’s meer in het gebouw te vinden zijn, maar het ziet er goed en fris uit. We hebben er alle vertrouwen in dat Storage Share voor de komende 25 jaar een waardevolle aanvulling is voor bewoners uit de omgeving.”

