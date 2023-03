Musical Mooi Lientje in Dorpshuis Drempt

DREMPT – De musical ‘Mooi Lientje’, geschreven door Ruud van Ling, is maar liefst drie keer te zien in het Dorpshuis in Drempt. Op vrijdag 31 maart, zaterdag 1 april en zondag 2 april kan het publiek genieten van deze uitvoeringen door Zanglust Drempt.

De musical speelt zich af in Amsterdam rond 1920. Moeder Eliza beheert daar een illegaal weeshuis, exploiteert een wasserij en is alleen maar uit op geld. Over haar weeshuis doen allerlei geruchten de ronde. Enkele mensen van het kerkelijk hulpbetoon komen dit inspecteren, uiteraard tot ergernis van moeder Eliza. Mooi Lientje woont in het weeshuis. Zij moet hard werken in de wasserij en zelfs in de zaak van Mooie Marie. Op een dag ontmoet ze Franck Goedeman, de zoon van een notaris. Franck is op slag verliefd en vastbesloten haar nooit meer te laten gaan. Nicht Agatha is van mening dat zij, als dochter van een bankdirecteur, een veel betere partij voor hem is. Hierin wordt zij gesteund door mevrouw Goedeman. Of het haar uiteindelijk lukt om Franck aan de haak te slaan, blijft tot het laatste moment de vraag. In deze musical staan liefde, geluk, een lach en een traan dicht bij elkaar.

De regie is in handen van de nieuwe regisseur van Zanglust, Frans ten Velde. Hans Heringa neemt de muzikale leiding op zich. De musical start vrijdag en zaterdag om 20.00 uur, op zondag om 14.00 uur. Een kaartje kost 12,50 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot en met 13 jaar. Kaarten zijn te bestellen via info@zanglustdrempt.nl of een appje naar 06-45016434.