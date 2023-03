MAV Mondolia viert jubileum met daverend muziekfeest

KLARENBEEK – Het jubileummuziekfeest van de Muziek- en Amusementsvereniging Mondolia is in alle opzichten een geslaagde happening geworden. Voor een uitverkochte zaal van Het Boshuis in Klarenbeek brachten de muzikanten zaterdag 25 maart een topvoorstelling ter gelegenheid van hun 75-jarig jubileum. Zowel muzikaal als op het gebied van show was er veel te genieten. Vooral bij de slotnummers als ‘Sweet Caroline’ en ‘Ons Moeder Zeej nog’ galmde de spontane zang van het publiek door de voormalige kerk.

Het was al weer vier jaar geleden dat Mondolia op de planken kon staan in Het Boshuis. Corona pleegde een flinke aanslag op de club, maar die is nu weer springlevend. Jongeren worden weer lid en de muzikanten hebben er weer zin in. Dirigent Heidi Wolters weet door haar spontaniteit iedereen in beweging te krijgen. Het deed voorzitter Hugo Hoitink goed om elkaar hier weer te ontmoeten in een volle zaal. Hij wist bij voorbaat zeker dat het publiek deze avond zou genieten van het veelzijdige programma.

Jeugdorkest

Het spits werd afgebeten door de diplomalessers, die een zestal liedjes speelden onder leiding van Linda van den Beukel. Daarna kwam het jeugdorkest op het podium met Mariël van Wijngeeren en Mirjan Kleverwal. De groep bracht verdienstelijk nummers als ‘Mag ik dan bij jou’ en het bekende ‘Ik ga zwemmen’, waarbij de tekst kon worden meegezongen. Het jeugdorkest sloot af met een Avicii-medley en het pittige, door de drummer fors gezongen, ‘Country Roads’.

Muziekfeest

Dirigent Heidi Wolters en het bestuur hadden dit keer, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan, een nieuwe opzet bedacht van de uitvoering. Voortaan brengt het orkest een Muziekfeest. De gebruikelijke sketches in het derde deel van de avond zijn nu vervangen door creatieve liedjes met veel show. Mondolia is hier zeker volledig in geslaagd. Bij de meeste liedjes was wat bedacht. Tussendoor vertelde Heidi Wolters wat over het verleden van Mondolia, dat in 1947 werd opgericht in Oosterhuizen en nadien veel dirigenten heeft gekend. Een van de bekendste was zeker Nico Manak, die met zijn zware stem ook prachtig kon zingen. Hij werd vooral bekend door zijn uitvoering van ‘Ring of fire’, dat deze avond ook werd gebracht.

Hilariteit

Het A-orkest van Mondolia begon meteen met een shownummer waarbij de muzikanten fraai gekleed vanaf het balkon de zaal in kwamen lopen. Hugo Hoitink blijkt een veelzijdig muzikant te zijn. Naast piano speelt hij mondharmonica in het nummer ‘Piano Man’. In het nummer ‘Only time’ bracht het orkest een hommage aan de overleden leden van Mondolia. Het lied ‘Despacito’ was een sketch-achtig nummer met een paar ‘oude mannen’. Michel Kleverwal, die deze avond een flink aantal zangnummers voor zijn rekening nam, deed hier samen met Hugo aan mee. Een dolle boel werd het met het nummer ‘Je bent de zon’. Een drietal zangers op een bankje buitelde een voor een of gelijktijdig hier vanaf. Maar ze bleven doorzingen, met grote hilariteit tot gevolg.

Masked Singer

Gezellig was ook het nummer ‘Proosten’. Mondolia houdt van verrassingen in haar programma. Zo ook deze avond. Dirigent Heidi had bedacht een parodie te maken op het televisieprogramma Masked Singers. Er verscheen een bonte, vogelachtige, verschijning in de zaal. Zoals op de TV zong zij een bekend nummer en het publiek mocht raden wie er achter het masker zat. Na het zingen werd onthuld dat het Marja Romeijn was. Jarenlang was zij een veelzijdig lid en dirigent van Mondolia.

Dat het orkest meer kan dan muziek maken, bleek wel uit het prachtig a capella gezongen lied ‘Stand by me’. ‘Price of love’ was een gezellig oud nummer van het orkest met zang en dans. Mondolia was deze avond zeer actueel met ‘Sweet Caroline’,een nummer dat de laatste weken hoog in de hitlijsten staat door de BBB. Het werd uitbundig meezongen. Een eindknaller was zeker met het zingen van het carnavalsnummer ‘Ons Moeder Zeej Nog’van Jan Biggel. Het dak ging er bijna af bij dit muzikale geweld. Mondolia heeft weer prima gepresteerd.

Foto: Gerrit van de Pol