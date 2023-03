Laatste voorbereidingen tiende Kennedymars Klarenbeek

KLARENBEEK – Klarenbeek is vrijdag 17 maart het decor van de tiende Kennedymars. De aanmeldingen gaan erg goed en al bijna driehonderd wandelaars hebben zich aangemeld. Zij komen uit heel Nederland: van Bergen op Zoom tot Delfzijl en van Den Helder tot Maastricht. Maar ook vanuit België en Duitsland weten de wandelaars Klarenbeek goed te vinden.

De routes zijn klaar, de pijlen zijn gepoetst en de laatste voorbereidingen worden getroffen. Tijdens de wandelingen op vrijdag en zaterdag zijn ruim honderd vrijwilligers actief om de tochten in goede banen te leiden. Vrijdag rond 14.45 uur stappen de deelnemers voor de Long Distance Walk in de bus naar Spankeren. Daar starten zij aan hun wandeling van 110 kilometer. Eerst wandelen zij 30 kilometer terug naar Klarenbeek, waar een warme pasta maaltijd op hun wacht. Vervolgens starten zij om 22.00 uur samen met de overige nachtwandelaars aan de tiende Kennedymars. De mars bestaat uit vier verschillende lussen van 20 kilometer, waarbij de wandelaars steeds na de lus terugkeren bij MFC Klarenbeek voor een moment van rust en een versnapering. In elke lus zijn twee rustposten opgenomen, waar ook allerlei verschillende vormen van eten en drinken worden aangeboden. Na twee lussen is er een ontbijt voor de wandelaars in het MFC. Van alle opgegeven wandelaars zijn er maar liefst acht die er alle tien de keren bij waren tijdens de Long Distance Walk of de Kennedymars.

Dagwandelaars

De dagwandelaars lopen hetzelfde parcours als de deelnemers aan de Kennedymars. De wandelaars van de 40 kilometer lopen de derde en vierde lus van de Kennedymars. Voor de lopers van de 30 en 10 kilometer is een aanpassing in lus vier gemaakt, waardoor ook de wat minder geoefende deelnemers de uitdaging aan kunnen gaan. Aan het eind krijgen zij een oorkonde, stempels in het wandelboekje en natuurlijk een mooie herinnering.

scklarenbeek.nl/kennedymars