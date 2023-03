Laatste asfaltwerkzaamheden op Harderwijkerweg in Dieren

DIEREN – Vanaf dinsdag 4 april tot en met donderdag 6 april voert aannemersbedrijf NTP Infra de laatste asfaltwerkzaamheden uit aan de Harderwijkerweg in Dieren. Tijdens deze werkzaamheden is de Harderwijkerweg in delen afgesloten voor het verkeer.

De asfaltwerkzaamheden vinden plaats vanaf het kruispunt Harderwijkerweg-Imboslaan tot de aansluiting met de Prinses Beatrixlaan, net voor de spoorwegovergang. Het werk wordt opgedeeld in drie fases.

In de eerste fase, van dinsdag 4 april 6.00 uur tot woensdag 5 april 20.00 uur is de Harderwijkerweg afgesloten van de Imboslaan tot de Nieboerstraat voor alle verkeer. Dan wordt dit deel van de weg geasfalteerd. Er wordt een deklaag met markeringen aangebracht en er komen detectielussen voor de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt Harderwijkerweg-Imboslaan.

Fase 2 duurt van woensdag 5 april 14.00 uur tot donderdag 6 april 19.00 uur. In die periode is de Harderwijkerweg van de Nieboerstraat tot de Prinses Beatrixlaan volledig afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een deklaag met markeringen aangebracht en er komt een geleideband midden in de rijbaan van de Harderwijkerweg ter hoogte van Het Rhedens De Tender.

Tot slot is, tijdens de derde fase, op donderdag 6 april van 7.00 uur tot 16.00 uur het kruispunt Harderwijkerweg, Geitenbergweg en Admiraal Helfrichlaan afgesloten. Er worden dan detectielussen aangebracht ter hoogte van het kruispunt Harderwijkerweg met de Admiraal Helfrichlaan en Geitenbergweg.

Op dinsdag 11 april tot en met woensdag 12 april worden er nieuwe putranden geplaatst tussen het kruispunt Harderwijkerweg-Imboslaan tot de aansluiting met de Prinses Beatrixlaan. Het aanbrengen van de putranden worden met plaatselijke verkeersmaatregelen uitgevoerd. Dit kan leiden tot enig oponthoud, maar de weg hoeft daarvoor niet te worden afgesloten.

Bij de asfaltwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat de werkzaamheden moeten worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het een lange tijd achter elkaar regent of als de temperaturen rondom of onder het vriespunt zijn. Asfalteren is dan niet verstandig, omdat de kwaliteit van het resultaat onvoldoende zal zijn.