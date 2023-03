Kunst en muziek op Culturele Zondag

DOESBURG – Op zondag 2 april vormt de historische binnenstad van Doesburg weer het sfeervolle decor voor een route langs diverse culturele adressen, waar bezoekers kunnen genieten van onder andere kunst en muziek. Ze zijn welkom van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Muziekliefhebbers komen aan hun trekken in de Gasthuiskerk waar Podium Doesburg twee klassieke concerten programmeert in samenwerking met het conservatorium van ArtEZ University of the Arts in Zwolle. De musici zijn gevorderde talenten van de afdeling klassieke muziek. De concerten duren 30 tot 45 minuten en starten om 13.30 uur en 15.00 uur.

Bij Kunstkamer Lindewal is een bijzondere expositie te zien. Die bestaat uit recent werk van Lidy Oosterwijk. Het zijn citaten uit de kunstgeschiedenis, onder andere van Pieter Bruegel de Oude, die ingaan op de actualiteit.

Ewald Weijers van Papiermakerij Doesburg maakt handgeschept papier met bloemzaadjes. Kinderen mogen ook zelf papier met bloemzaadjes scheppen. Eenmaal in de grond kunnen die uitgroeien tot wilde bloemen voor vogels en bijen.

Wie de ronde door Doesburg loopt, kan maar liefst vijf verschillende musea bezoeken. Landelijke bekendheid geniet het Lalique Museum, dat een permanente ode brengt aan de beroemde Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique. Naast de vaste collectie is er de tentoonstelling ‘Stromingen & Gestalten’, die de bezoeker meeneemt in het ontstaan van de kunststromingen art nouveau en art deco.

Streekmuseum De Roode Toren geeft een overzicht van de lokale historie in diverse thema´s. Momenteel is er ook een expositie die gewijd is aan Jan de Beijer, tekenaar van stadsgezichten uit de 18e eeuw.

In het Gildehofje bevindt zich het Openbaar Vervoer & Speelgoedmuseum. Oude gebruiksvoorwerpen, foto’s en prachtige schaalmodellen van oude treinen en bussen geven een goed beeld van het openbaar vervoer in het verleden. Daarnaast wordt een grote collectie oud speelgoed getoond.

Een relatief nieuw cultureel adres is het Zilvermuseum in de Martinikerk. Het heeft een internationale collectie zilveren mosterdpotjes, cruet sets en bijbehorende objecten in Victoriaanse stijl en uit belangrijke kunststromingen als de Jugendstil.

Het vijfde museum is de historische boekdrukkerij De Arend, die al sinds jaar en dag veel publiek trekt.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 2 april gesloten zijn.

culturelezondagdoesburg.nl