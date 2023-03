Kralen voor de Kanjerketting via Rhedens Pracht-biertje

DIEREN – In samenwerking met Kiwanis, Brouwerij Romondt uit Dieren en het project 450 jaar gemeente Rheden, is een speciaal Pracht-biertje ontwikkeld. Het eerste biertje is op woensdag 1 maart overhandigd aan projectwethouder Ronald ter Hoeven van de gemeente Rheden. Per verkocht flesje gaat 1 euro naar de Vereniging Kinderkanker Nederland.

In De Oranjerie in Dieren waren de landelijk secretaris van Kiwanis Ap Lammers, president Kiwanis Club Rheden Sam Veen, projectleider van ‘450 Jaar Gemeente Rheden’ Jowin Heemskerk, Han Vaessen van Brouwerij Romondt, Manon van de Bilt-De Rooij van de Vereniging Kinderkanker Nederland en wethouder Ronald ter Hoeven aanwezig voor de onthulling van het speciaal gebrouwen prachtbiertje.

Ap Lammers legt uit waarom Kiwanis ervoor gekozen heeft de Vereniging Kinderkanker te steunen en dan specifiek het project Kanjerketting. Een Kanjerketting vertelt het verhaal van kinderen met kanker. Iedere kraal staat voor een behandeling, onderzoek of gebeurtenis. “De keuze om een deel van de opbrengst van deze biertjes aan Vereniging Kinderkanker Nederland te doneren, is niet zomaar een keuze. Ik ben aanwezig geweest bij een lezing, waar een meterslange Kanjerketting zichtbaar was. De Kanjerketting was van een jong meisje met kanker. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt, waardoor de vereniging mij altijd is bijgebleven,” aldus Lammers.

Meer dan alleen een feest

De biertjes maken onderdeel uit van de viering van 450 Jaar Rheden, waarin volop festiviteiten zijn om het 450-jarig bestaan van de gemeente te vieren. Projectleider Jowin Heemskerk zegt: “Het project is meer dan alleen maar feestvieren. Om tijdens alle activiteiten met het speciale biertje ook bij te kunnen dragen aan Vereniging Kinderkanker Nederland, is fantastisch.” Han Vaessen van Brouwerij Romondt uit Dieren sluit zich hier volledig bij aan: “Brouwerij Romondt is een sociale onderneming. Wij brouwen ons bier met als doel om mensen dichter bij elkaar te brengen en mooie verhalen met elkaar te delen. Dit Pracht-biertje past hier goed bij.”

Kanjerketting

Manon van de Bilt-Rooij van de Vereniging Kinderkanker Nederland is bij de presentatie van het Pracht-biertje aanwezig om te vertellen over de Vereniging Kinderkanker en de Kanjerketting. De vereniging zorgt onder andere voor de organisatie van activiteiten, het regelen van vakanties, lotgenotencontact, steun en informatie en belangenbehartiging. Lotgenoten worden, indien gewenst, door de vereniging met elkaar in contact gebracht. Binnen de vereniging zijn veel ‘survivors’ actief, volwassenen die vroeger zelf een vorm van kanker gehad hebben en lotgenoten willen steunen waar nodig. “Ook ik ben een survivor. Op 16-jarige leeftijd heb ik een hersentumor gehad, maar gelukkig heb ik het overleefd. Dat ik mij nu in mag zetten voor de vereniging voelt heel bijzonder,” aldus Manon.

Vereniging Kinderkanker Nederland produceert de Kanjerkralen en zorgt ervoor dat deze bij kinderen terechtkomen. In Nederland, maar ook in de rest van Europa. De Kanjerkralen staan symbool voor een chemobehandeling, onderzoeken en gebeurtenissen, maar ook voor goede en slechte dagen. Op dit moment zijn er 46 verschillende kralen beschikbaar en de vereniging hoopt dit aantal nog uit te kunnen breiden. Manon laat de aanwezigen een ketting zien en sluit haar verhaal af met een video waarin meerdere kinderen te zien zijn met een soms wel meterslange Kanjerketting. Vooral de woorden van de 12-jarige Milou maken indruk: “Ik weet dat de kanker in mijn hersenen zit en ik niet meer beter ga worden. Maar voor elk stom ding krijg je een kraal, dat maakt iets stoms toch heel leuk.” Milou is inmiddels overleden.

Verbinden

De aanwezigen zijn zichtbaar geraakt door de emotionele video. Lammers zegt: “Dit is één van de meest indrukwekkende projecten waar Kiwanis ooit aan bij heeft mogen dragen. Daarnaast sluit het perfect aan bij ons motto ‘Serving the Children of the World’, waarbij wij ervoor zorgen de wereld van onze kinderen te verbeteren. Hier ben ik erg trots op.”

Ook wethouder Ronald ter Hoeven is enthousiast over deze samenwerking. “Van tevoren hebben wij nagedacht over wat we met het project 450 jaar Rheden graag willen bereiken. Wat daarbij naar voren kwam, was verbinden, iets belangrijks betekenen en een goed doel dienen. Helaas heeft iedereen wel een associatie met kanker, waardoor het bijdragen aan Vereniging Kinderkanker Nederland extra waardevol is. 450 Jaar Rheden, de Vereniging Kinderkanker en het biertje vormen een fantastische combinatie.”

PRACHT-biertje

Wethouder Ronald ter Hoeven kreeg het eerste flesje Pracht-bier aangeboden, maar het is voor iedereen te bestellen. Dit kan via rhedendeveluwezoom.kiwanis.nl/nieuws/kanjerketting-voor-kinderen-met-kanker. Per verkocht biertje gaat 1 euro naar de Vereniging Kinderkanker Nederland. De biertjes kunnen vanaf 16 april opgehaald worden.

Foto: Susanne Jansen

v.l.n.r. Ap Lammers, Manon van de Bilt-De Rooij, Sam Veen, Ronald ter Hoeven en Han Vaessen