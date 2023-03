Kledingbeurs voor Alpe d’HuZes

KLARENBEEK – Alpe d’HuZes-team Klarenbeek houdt vrijdag 7 april van 13.00 tot 18.00 uur en zaterdag 8 april van 10.00 tot 15.00 uur weer een tweedehands kledingbeurs voor kinder-, dames- en herenkleding in het MFC in Klarenbeek. De opbrengst is via de actie Alpe d’HuZes bestemd voor KWF Kankerbestrijding.

Wie kleding heeft voor de verkoop, kan deze op vrijdag 31 maart of zaterdag 1 april inleveren bij de familie Van Gurp, Broekstraat 31b in Klarenbeek of bij Bike Totaal Wolters, Klarenbeekseweg 99/102 in Klarenbeek. De kleding moet schoon en heel zijn. Zowel kleding voor volwassenen als voor kinderen is welkom, in alle maten en zowel voor de zomer als voor de winter. Ook schoenen kunnen worden ingebracht. De verkoopprijs van de kleding wordt bepaald door de organisatie en de opbrengst komt geheel ten goede aan de Alpe d’HuZes. Niet verkochte kleding wordt niet retour gedaan, ook dat krijgt een goede bestemming. Wie vragen heeft, kan deze stellen via klarenbeek@wolterstweewielers.nl.

Team Klarenbeek

Het Alpe d’HuZes team Klarenbeek bestaat dit jaar uit Rolph en Bianca Weijn, (schoon)vader Jan Brouwer, Roos van de Hel, Fleur van Schaik, Marco van Zeijst, Lambert Brink, Annemieke Hurenkamp-Ebbers, Henk en Pim Groot Koerkamp, André en Lieke van Gurp en André en Indy Wolters. Deze groep gaat op 1 juni fietsend, wandelend en hardlopend de beroemde Alpe d’Huez, ‘de Nederlandse berg’, in Frankrijk op om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de KWF-kankerbestrijding. De acties van het team zijn te volgen via facebook.com/alpedhuzesteamklarenbeek. Doneren is mogelijk via opgevenisoptie.nl (zoeken op Klarenbeek).

Team Alpe d’HuZes Klarenbeek