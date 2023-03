Jong en oud op kraamvisite bij Loenense kudde

LOENEN – Dit jaar was er geen groots opgezette lammetjesdag in de Loenermark. Het Geldersch Landschap koos voor een andere opzet. Jong en oud werden apart uitgenodigd voor een kraamvisite in de schaapskooi. Een gezelschap ouderen werd in de kooi ontvangen en de schooljeugd uit Loenen en Eerbeek mochten ook een kijkje nemen bij het jonge wollige spul.

De ouderen uit Loenen werden uitgenodigd om met de huifkar naar de Loenermark te komen. Bij stralend voorjaarsweer reed de tractor met huifkar voor aan de Groenendaalseweg, waar de groep kon instappen voor een tochtje door het bos naar de schaapskooi. Op de bosweide verwelkomde schaapherder Arjen Daalhuisen het gezelschap met zijn honden, waarmee hij even later een demonstratie schapendrijven gaf. De bordercollies Bob en Jansen wisten op bevelen van de herder prima de zeven rammen – de vaders van honderdzestig lammeren – keurig over het veld te leiden.

Kraamkamer

Vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Loenense bossen trakteerden de bezoekers op koffie met heerlijke zelfgebakken plaatkoek. Even later mochten de ouderen een kijkje nemen in de schaapskooi, de kraamkamer, waar ruim honderdzestig lammeren zijn geboren. Dit jaar zijn er zo’n veertig tweelingen. Opvallend waren de enkele zwarte en bonte lammetjes tussen alle witte jonge diertjes.

Herder Daalhuisen vertelde aan de gasten dat hij tevreden is over de gezonde uitbreiding van zijn kudde. Enkele jongen moeten nog wel bijgevoerd worden. De ouderen vonden het een prachtig en verterend schouwspel in de kooi, waar de meesten nog niet eerder waren geweest.

Houtkap

Na de ‘kraamvisite’ stapte het gezelschap weer in de huifkar om een uitgebreid tochtje te maken door de uitgestrekte Loenermark. IVN-gids Herman Heskamp ging ook mee en gaf onderweg interessante informatie over het grote gebied, dat eigendom is van de gemeente Apeldoorn maar beheerd wordt door Het Geldersch Landschap. Er vindt nu een forse houtkap plaats op verschillende percelen in het bos. Heskamp vertelde dat bewust bomen worden gekapt om de terugkeer van de heide te bevorderen. Op verschillende plekken was dit al duidelijk te zien.

Schooljeugd

Op een ander moment nodigde de herder de schooljeugd uit Loenen en Eerbeek uit om hier de lammetjes te komen bekijken. Er was voor de jongens en meisjes een leuk programma opgesteld met een demonstratie schapendrijven, lammetjes de fles geven en nog veel meer. De jongens en meisjes vonden het allemaal prachtig. Het was voor hen een buitenkansje om lekker buiten bezig te zijn.

Foto: Martien Kobussen

Foto: Herder Arjen Daalhuisen (rechts) kijkt toe hoe de ouderen genieten in de kooi met vele lammetjes