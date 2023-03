Inspirerende lezing Mart de Kruif bij Podium Doesburg

DOESBURG – De eerste lezing van de historische vereniging ‘Stad en Ambt Doesborgh’ van dit jaar vond plaats op donderdag 9 maart. Generaal buiten dienst Mart de Kruif vertelde bij Podium Doesburg over de vredes- en veiligheidsvraagstukken en de betekenis hiervan voor Nederland in het bijzonder. De grote zaal van Podium Doesburg was afgeladen vol en volledig uitverkocht.

De Kruif is een veelgevraagde gast op de landelijke radio en televisie wanneer het gaat over militaire kwesties. Als voormalig Commandant der Strijdkrachten heeft hij het oorlogsgeweld in Afghanistan, met een verantwoordelijkheid voor 45.000 militairen, zelf aan den lijve ondervonden en vanuit dit perspectief geeft hij heldere analyses op actuele ontwikkelingen. Tjdens de lezing in Doesburg ging hij onder andere dieper in op de situatie in Oekraïne. Hij haakte daarbij aan op de wereldwijde betekenis van deze oorlog en maakte de verbinding met het oorlogsverleden van Doesburg. Het werd een inspirerend betoog met als boodschap dat ‘de betekenis van vrijheid’ ook investeringen vraagt. Investeringen om aan de wereldwijde verdraagzaamheid te blijven werken, beginnend in ieders directe persoonlijke omgeving, maar ook langetermijninvesteringen om noodzakelijke militaire missies te faciliteren en op niveau te brengen en te houden.

Actieve discussie

Tijdens de lezing was er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Oud-burgemeester van Doesburg, Hermen Overweg, leverde als gespreksleider een waardevolle bijdrage aan de geslaagde avond. Hij wist de zaal uit te nodigen om actief deel te nemen aan de discussie en geen enkele vraag bleef onbesproken. Het resultaat was een succesvolle avond, waarbij er na afloop veel waardering was voor het initiatief van de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh. Er wordt geprobeerd om een tweede lezing van De Kruif te organiseren, dit om de lange lijst met extra belangstellenden ook een kans te geven.

Volgende lezingen

Stad en Ambt Doesborgh belicht op donderdag 11 mei een natuurhistorisch thema, namelijk korstmossen. Henk-Jan van der Kolk neemt aanwezigen mee in de kleurrijke wereld van deze vaak onbekende schimmel-alg. Op donderdag 6 juli staat de cultuurhistorie centraal, dan komt Dr. Job Weststrate van de Universiteit van Leiden vertellen over het Hanzeverleden. Tickets voor de lezingen zijn te reserveren via Podium Doesburg. Aanmelden via info@deroodetooren.nl is ook mogelijk.

Foto: Hanny ten Dolle

Oud-burgemeester Hermen Overweg, generaal buiten dienst Mart de Kruif en Edward den Doop, voorzitter van Stad en Ambt Doesborgh