Een Stief Kwartiertje: (Te) veel

Er wordt in ons landje van alles onderzocht en elke dag vinden we in de krant allerlei informatie over allerlei onderwerpen waar allerlei soorten mensen allerlei conclusies aan verbinden. Het is (te) veel, we worden ermee overladen. Uiteraard tamboereren alle onderzoeksbureaus met hun (pseudo)wetenschappers over het belang van hun speur- en telwerk, maar de hoeveelheid tijd en geld verhoudt zich over het algemeen slecht tot de praktische uitwerking van hun noeste arbeid.

Zo is in de afgelopen week veel gepubliceerd over de inwoneraantallen van onze gemeenten. Daaruit blijkt dat onze regio nogal populair is, dat wil zeggen dat meer mensen aan de Veluwezoom zijn komen wonen dan er vertrokken zijn, maar dankzij sterftes, geboorten en migratie zijn we ongeveer gelijk gebleven. Gezien de populariteit van onze regio zal het aantal inwoners hier waarschijnlijk stijgen. Maar is er plek voor iedereen die aan de Veluwezoom wil wonen? Nu is de Veluwe groot en nog niet volgebouwd, zodat er zelfs voor dassen nog genoeg ruimte is in onze stuwwallen. Maar er komt een ontwikkeling op ons af die we weliswaar al heel lang zien aankomen, maar waarover slag geleverd gaat worden.

Onlangs werd bekend dat de gemeenten Rheden, Doesburg en Brummen achterblijven met het huisvesten van statushouders. Dat zijn vluchtelingen oftewel asielzoekers die van de overheid een status hebben gekregen, hetgeen inhoudt dat ze vijf jaar mogen blijven. Als daarna hun land van herkomst veilig is verklaard, moeten ze terug. In de praktijk betekent dit dat het overgrote deel hier blijft. De in gebreke blijvende gemeenten krijgen eerdaags de provincie op bezoek en als ze dan geen pasklare oplossingen hebben, komt daarna de staatssecretaris zelf met de nieuwe wet in de hand om de huizen en opvangplaatsen aan te wijzen.

Ondertussen zijn er allerlei ontwikkelingen gaande. Naast de statushouders moeten ook nieuw aankomende vluchtelingen nog een plek hebben en onze eigen kinderen hebben lentekriebels dwars door alle seizoenen heen en willen zelf ook kinderen. Heel hard roepen dat wonen een mensenrecht is, vindt vooralsnog weinig weerklank. Maar er gebeurt wel wat. Zo bouwt Rozendaal 26 woningen voor Oekraïners, maar deze noodopvang sluit weer op 1 oktober volgend jaar. Wellicht heeft burgemeester Ester Weststeijn met Volodymyr Zelenski afgesproken dat hij tegen die tijd alle Russen het land uitgejaagd heeft. De opvang van asielzoekers op twee schepen op de IJssel bij Dieren is net gestopt en die gaan niet op de boot terug naar hun thuisland. En Eerbeek bouwt 48 tijdelijke noodwoningen voor Oekraïners en spoedzoekers. Kortom, iedereen vindt opvang noodzakelijk, menselijk en vanzelfsprekend, als het maar tijdelijk is. En tijdelijk is in de huidige tijd een heel ruim begrip. Natuurlijk weten we dat alles en iedereen tijdelijk is, maar dat is ook een dooddoener.

Er zullen hier geen Oekraïense toestanden komen, maar er zal weg slag geleverd worden om de schaarse ruimten. Zo wil de gemeente Rheden een nieuwe woonwijk bouwen op het bedrijfsterrein van de Meteoor, maar die wil helemaal niet weg van die voor hun productie ideale plek. En zo wil de graaf van Middachten een megastal bouwen in de uiterwaarden, maar de Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap Ellecom wil dat de gemeente de verleende vergunning alsnog intrekt. We hebben al (te) veel koeien in dit land en (te) veel woningzoekenden en volgens een aantal mensen (te) veel asielzoekers en volgend jaar hebben we in ons landje 18 miljoen inwoners. Het aantal koeien, varkens en kippen zal ik u besparen, maar ook dat zijn er (te) veel.

Desiderius Antidotum