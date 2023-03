Een Stief Kwartiertje: Bar, Bier, Balen

Het was weliswaar een bijzonder hoge score, maar het zou als zeer ongepast ervaren worden als op basis van die geweldige uitslag het lied ‘daar moet op gedronken worden’ aangeheven zou worden; een verkeerd lied op het verkeerde moment. We verkeerden weliswaar in een enigszins benevelde staat en waren even de veronderstelde richting kwijt, maar nu we naar de cijfers kijken, vragen we ons af wat ons het afgelegde traject gebracht heeft. Er is sprake van een ontnuchterend ontwaken, een schokeffect. Nu we bijkomen uit een roes vragen we ons af langs welke weg we gereden hebben. Terugkijkend betwijfelen we of het gebeurde is voortgekomen uit frustratie, omdat anderen de regels bepalen waar wij ons aan te houden hebben. Al die aspecten kunnen een rol spelen bij het besluit om ons te melden bij de club Bar, Bier, Balen. Het is een beweging die de politie in het afgelopen jaar heeft zien stijgen tot grote hoogte en gezien de toename van het aantal betrokkenen wordt de beweging een factor van belang. Er moet zeker rekening mee worden gehouden, want de leden bepalen immers de koers die er gereden wordt en die is van het padje af.

De afgelopen week zijn de cijfers bekend geworden van het aantal bekeuringen die de politie verleden jaar heeft uitgedeeld. Het betreft bekeuringen voor mensen die met te veel stimulerende middelen probeerden de auto binnen de gewenste strepen op de weg te houden. Zeker in onze regio is dat niet goed gelukt, volgens de politie. Ondanks het feit dat veel automobilisten hun rijgedrag heel acceptabel achtten, omdat ze toch keurig op het stopteken gereageerd hadden, was de politie daar toch niet van overtuigd en deelde na enig onderzoek een brevet van onvermogen uit oftewel een bekeuring.

In onze regio is het aantal leden van Bar, Bier, Balen fors gestegen, in de afgelopen tijd allemaal met te veel op achter het stuur. De Doesburgers zijn daarbij – waarschijnlijk tot eigen verrassing – een uitzondering, want ze gingen slechts met 10 procent omhoog in vergelijking met de jaren daarvoor. De Brummenaren en de Bronckhorsters daarentegen dronken en snoven heel veel stimulantia en spekten de bonnenkas van de overheid met het dubbele. Misschien had het te maken met het feit dat de landelijke overheid geen oog heeft voor de zorgen van de plattelanders, die het gevoel hadden in hun eigen stof te stikken en daardoor niet aan de overheid, maar aan Bacchus offerden. Maar ja, er moest uiteindelijk alsnog aan de overheid geofferd worden. De Rhedenaren en de Loenenaren deden een aardige poging om een beetje bij de weg te blijven, ze dreigden echter het spoor bijster te raken maar de politie was er op tijd bij om ongelukken te voorkomen. Van de Rozendalers zijn geen cijfers bekend, althans ze zijn onvindbaar; dat krijg je als je te veel drinkt en tussen de bedriegertjes woont.

Het is onrustig in de samenleving, want er moet een nieuwe koers uitgezet worden. Er zijn te veel mensen die van de weg afraken vanwege alcohol- en drugsgebruik en daardoor heeft minister Harbers bedacht om het alcoholslot weer in te voeren. Klaarblijkelijk verzon hij dat toen hij in een kennelijke staat was, want elke nuchtere Hollander weet dat het niet werkt. Meer bekeuringen is slechts het gevolg van meer controle. De politie is blij met de nieuwe beweging Bar, Bier, Balen en heeft nu zelf een beweging op touw gezet Bespieden, Betrappen, Bon.

Desiderius Antidotum