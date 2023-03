Dieren onderdeel van Ketting Kledingruil

DIEREN – Voor mensen uit Dieren is het mogelijk om deel te nemen aan Ketting Kledingruil. Dit is een initiatief waarbij mensen gemakkelijk kleding kunnen ruilen met buurtgenoten. Monica van Uffelen, woonachtig in Dieren, heeft de ketting in Dieren opgezet.

“Ik woon pas 1,5 jaar in Dieren, hiervoor woonde ik in Arnhem. Daar was ik deelnemer aan een ketting. Toen ik in Dieren kwam wonen, merkte ik dat hier nog niet zoiets bestond, dus heb ik de stap gezet om het hier op te zetten,” aldus Monica. Het idee is simpel: met kleding gevulde tassen worden door de deelnemers aan elkaar doorgegeven. Zodra de tas bij iemand thuis is afgeleverd, is het tijd om te shoppen. “Mensen houden wat ze leuk vinden en stoppen nieuwe kleding, die nog in goede staat is, terug in de tas. Deze wordt vervolgens weer doorgegeven aan de volgende persoon in de ketting.” Het is niet zo dat hetzelfde aantal kledingstukken terug in de tas moeten als dat iemand eruit haalt.

Spelregels van de ketting

Op dit moment gaat er één tas van huis naar huis in Dieren, maar dit worden er volgens Monica waarschijnlijk al snel twee. “Het aantal tassen is afhankelijk van het aantal deelnemers, maar we zitten nu wel op het punt dat er snel een tweede bij gaat komen. In de tas kan echt van alles zitten, zoals schoenen, jurken, tops, sieraden, broeken, maar ook sportkleding en bh’s.” De kleding moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo mag de kleding niet verkleurd of versleten zijn. Ook is het fijn als de kleding van te voren wordt gewassen, zodat een item niet naar zweet ruikt.

“Mensen kunnen zich aanmelden via de website en vervolgens krijgen zij de spelregels van de ketting doorgestuurd. Wanneer zij hiermee akkoord gaan, wordt deze persoon toegevoegd aan een Whatsappgroep. Hierin zitten alle deelnemers uit Dieren, zodat duidelijk is waar de tas vandaan komt en weer naartoe gaat,” aldus Monica. Aanmelden voor de kledingketting in Dieren kan via clothingloop.org.

Foto: www.clothingloop.org