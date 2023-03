‘De Week van de Groene Tuin’ in Rozendaal

GEM. ROZENDAAL – De gemeente Rozendaal haakt aan bij de landelijke actie ‘De Week van de Groene Tuin’. Van dinsdag 4 tot en met maandag 11 april is er daarom van alles te doen in de gemeente, variërend van interessante lezingen tot een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden.

In de gemeente is de werkgroep Duurzaam Rozendaal actief, die een eigen afdeling Biodiversiteit heeft. Het zijn de mensen van deze afdeling die zich inzetten om het belang van een rijke biodiversiteit onder de aandacht te brengen bij de inwoners van de gemeente Rozendaal. Dan gaat het om zowel openbaar groen als om de particuliere tuinen. Met de activiteiten in ‘De Week van de Groene Tuin’ hopen zij inwoners nog bewuster te maken van het belang van biodiversiteit en hen een stapje op weg te helpen om ook een steentje bij te dragen. De werkgroep wordt hierbij ondersteund door de gemeente Rozendaal.

Lezingen

Er staan deze week verschillende lezingen op het programma. Zo komt op dinsdag 4 april Tinka Chabot naar de Serre van Rozendaal. Zij is ecologisch hovenier uit Arnhem en won in 2019 de prijs voor Duurzaamste Hovenier van Nederland. Chabot is gespecialiseerd in het snoeien van bomen en struiken in hun meest natuurlijke vorm en zij adviseert bij de aanleg van tuinen die klimaatbestendig en onderhoudsvriendelijk zijn en waar gebruik wordt gemaakt van uitsluitend duurzame materialen.

Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur als burgemeester Ester Weststeijn ‘De Week van de Groene Tuin’ officieel opent. Vooraf aanmelden is nodig en kan via weekvandegroenetuin@rozendaal.nl.

Op woensdagmorgen 5 april is er tijdens de inloopochtend in de Serre van Rozendaal om 10.30 uur een lezing over egels en eekhoorns. Paul Deuning van de Wildopvang in Nijmegen, behorend bij Dierenambulance Nijmegen, vertelt over eekhoorns in de tuin en wat ze eten. Maar vooral zal hij het over egels hebben en vertellen hoe de mens de egel kan steunen en de tuin aantrekkelijk kan maken voor deze diertjes.

In de lezing van dinsdag 11 april, eveneens in de Serre, vertelt Rob van der Heijden over waterbeheer in de tuin. In Nederland is de klimaatverandering nergens zo zichtbaar als in de waterhuishouding. De gemiddelde hoeveelheid jaarlijkse neerslag stijgt, maar toch zijn er grote periodes van droogte en daardoor een laag grondwaterpeil. Gemiddeld verbruikt iedere burger 130 liter drinkwater per dag. Hoewel driekwart van de Nederlanders een tuin heeft, gebruikt maar slechts eenderde daarvan een regenton en slechts een fractie een regenwatertank. En dat terwijl een kwartier de tuin sproeien al 100 liter water kost. Hemelwater is gratis en perfect om planten water te geven of de auto schoon te maken, maar ook om de ramen te lappen, het toilet door te spoelen en de was te doen. Rob van der Heijden geeft informatie over het afkoppelen van regenwater naar regentonnen en watertanks en over het infiltreren van regenwater in de tuin. Ook voor deze lezing, die om 20.00 uur begint, is aanmelding via weekvandegroenetuin@rozendaal.nl gewenst.

Rozendaal in het Donker

Op vrijdag 7 april worden de bewoners van Rozendaal gevraagd hun buitenlichten uit te doen, zodat zij het dorp wat donkerder kunnen ervaren. Om 21.00 uur gaat er een nachtexcursie van start bij het hek van de tuin van Kasteel Rozendaal. Deze wordt georganiseerd door vier studenten van Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. Zij laten de deelnemers ervaren hoe het is om in het donker door de kasteeltuin te lopen en mee te maken wat er te beleven valt. Ook voor deze activiteit is aanmelding via weekvandegroenetuin@rozendaal.nl nodig.

Activiteiten in het Beekdal

Op zaterdag 8 april zijn er tussen 14.00 en 16.00 uur meerdere activiteiten in het Beekdal aan de Rosendaalselaan. Bij de ingang van de Pluktuin is er een ruilmarkt voor particulieren die zaden en stekjes willen uitwisselen. Iedereen is welkom om wat leuks uit te zoeken, ook wie zelf niets te geven heeft. En als iemand alleen stekjes heeft weg te geven, is dat natuurlijk ook prima. De gemeente Rozendaal stelt deze dag zakjes zaad beschikbaar, zodat bezoekers letterlijk hun tuin kunnen opfleuren.

Voor de kinderen is er een tafel waar allerlei groene activiteiten zijn, zoals bloemen zaaien, babyplantjes oppotten of een zaadbommetje maken. Ze kunnen ook een vogelhulp knutselen, die natuurlijk mee naar huis genomen mag worden.

Tuin van Sjef

Op maandag 10 april, Tweede Paasdag, worden er rondleidingen gegeven in de Tuin van Sjef in Velp. De tuin, gelegen aan de Rozendaalse Beek, is een samenspel van cultuur en natuur. Na het overlijden van initiatiefnemer Sjef van der Molen in 2014 is een grote groep vrijwilligers actief om te zorgen voor dit erfgoed, dat bestaat uit vele stroompjes en vijvers, een prachtige poort en diverse puinhellingen. Naast de tuin zijn tekeningen en kunstwerken van Sjef te zien. Een grote collectie jeugdtekeningen laat de ontwikkeling van Sjef als kunstenaar en amateurbioloog zien.

Er zijn rondleidingen om 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Aanmelden kan via weekvandegroenetuin@rozendaal.nl. De Tuin van Sjef is te vinden aan de Boulevard 33b in Velp.

rozendaal.nl/actueel/week-van-de-groene-tuin-2023