De ‘onverklaarbaar bewoonde woningen’ van Doesburg

DOESBURG – In 2019 werd de inmiddels overleden Doesburger Eduard Riewald geïnterviewd in het kader van het project ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’. Dit initiatief van elf Achterhoekse gemeenten werd uitgevoerd door het Gelders Genootschap en Erfgoed Gelderland. Riewald vertelt in het interview over zijn jeugdjaren na 1945 onder de titel ‘Dina, now kriegen wi’j et bèter!’

In 1956 krijgen Riewalds inwonende opa en oma een eigen bejaardenwoning aan de Gasthuisstraat. Inwonen bij hun zoon en zijn vrouw en hun zes kinderen hoeft dus niet meer. Riewald vertelde daarover: “De Gestichten van Weldadigheid bouwden bejaardenwoninkjes in de Gasthuisstraat. Daar gingen mijn opa en oma wonen. De huur was laag en bovendien ‘trokken ze inmiddels van Drees’. Ze voelden zich rijk.” Volgens Riewald waren er in die tijd in de stad ‘veel uitgeleefde woningen, die met planken waren dichtgetimmerd.’ Die ‘onbewoonbaar verklaarde woningen’, gaven ‘een trieste aanblik, vooral omdat er door de schaarste niet voldoende en niet snel genoeg gebouwd kon worden’.

