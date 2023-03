Crowdfunding om Lalique-juweel te redden van verkoop op buitenlandse markt

DOESBURG – ‘Het Viooltje’, een uniek halssieraad gemaakt door René Lalique, is van groot belang voor de collectie in het Lalique Museum in Doesburg. Vandaar dat het museum een crowdfunding heeft opgestart om het juweel te behouden en zo te behoeden voor de verkoop aan particuliere verzamelaars op de internationale markt. Daarmee zou ‘Het Viooltje’ verloren gaan voor een groot aantal kunstminnende museumbezoekers.

Het juweel is bijzonder omdat het een hoogtepunt is in het oeuvre van de wereldberoemde en alom geprezen glaskunstenaar en juwelenontwerper René Lalique. “Het perfecte vensteremail (plique à jour) en de toevoeging van briljant geslepen diamanten geven dit juweel een absolute meerwaarde”, aldus het Lalique Museum. “Verder is het een uniek stuk en het ziet er beeldschoon uit met prachtige detaillering.”

Op dit moment is ‘het Viooltje’ in bruikleen gegeven en te zien in het museum. Om te voorkomen dat het juweel wordt verkocht op de markt voor particuliere verzamelaars, is het museum een crowdfunding gestart. Iedereen die 10 euro of meer doneert, maakt bovendien kans in het bezit te komen van een authentieke en gesigneerde vaas van René Lalique: ‘de Avallon’. De vaas wordt onder hen verloot zodra het aankoopbedrag bereikt is. De vaas ‘Avallon’ ontwierp Lalique in 1927 en vertegenwoordigt een waarde van 2500 euro.

De Commanderij

Het Lalique Museum werkt volop aan de uitbreiding van het museum met de restauratie van het oude Riddergebouw De Commanderij. De Commanderij wordt deze zomer deels in gebruik genomen en volgend voorjaar volgt dan de grote opening van het nieuwe museum. In de toekomst heeft de Hanzestad Doesburg daarmee het grootste Lalique Museum ter wereld in haar historische centrum staan. Dan kunnen daar ruim duizend werken tentoongesteld worden.

Tot en met 28 mei is nog de tentoonstelling ‘Stromingen & Gestalten’ te zien. Deze omvat, naast ‘Het Viooltje’ een groot aantal andere juwelen en zilveren objecten uit de art nouveau- en art decoperiode. Het Lalique Museum is geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. Op vertoon van een geldig toegangsticket in combinatie met dit artikel krijgen lezers van Regiobode een kopje koffie, thee of cappuccino gratis in het museumcafé. Deze actie geldt tot en met 28 mei 2023.

Foto: Linda Roelfszema

Foto: Het Viooltje, René Lalique, halssieraad, ca. 1898