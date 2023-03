Co Losscher is Nederlands kampioen gewichtheffen

DOESBURG – Bij gewichtheffen denken we onbewust vaak aan jonge, afgetrainde mannen. Maar dat deze sport ook op latere leeftijd nog heel goed mogelijk is, bewijst Co Losscher uit Doesburg. Hij is 80 jaar en deed op zondag 19 maart mee aan het NK Masters Weightlifting in Arnhem, waar hij Nederlands kampioen gewichtheffen werd.

Co traint al jaren. Op 16-jarige leeftijd begon hij met het trainen en deelname aan wedstrijden. In 1965 leerde hij een meisje kennen en het vele trainen nam af. “Ik trainde zeven dagen per week. Als je dan een meisje leert kennen, dan wil je ook voor haar tijd vrij maken. Eerder ging ze nog wel eens mee naar het trainen en naar de wedstrijden. Maar toen gingen wij trouwen en later kregen we kinderen. Zeven dagen per week op hoog niveau trainen was gewoon niet meer vol te houden,” aldus Co.

Maar helemaal stoppen deed hij niet. Er werd nog steeds getraind, maar wel minder zwaar. Fitnessen en bankdrukken waren prima alternatieven. In de weekenden stond er af en toe nog een wedstrijd op het programma en dan gingen de kinderen gewoon mee.

Gewichten mee op vakantie

Helemaal afscheid van het gewichtheffen heeft Co nooit genomen. In het vorige huis waar Co samen met zijn vrouw Ineke en de kinderen woonde, was de zolder volledig omgebouwd tot sportruimte. En ook tijdens de vakantie bleven de gewichten van Co niet thuis achter. Het gezin ging regelmatig naar camping Het Stoetenslagh in Ommen. Het gezin had hier speciaal een plekje, wat verder achteraf, waar Co ongestoord in de weer kon met zijn gewichten. Als hij de stang met zijn gewichten hier liet vallen, had niemand er last van. De kinderen die op dat moment op de camping waren, vonden het altijd een bijzonder gezicht en bleven vaak de hele middag kijken.

Winnaar boven de 35 jaar

Toen Co 65 was, kwam hij een oud-gewichtheffer tegen. Dit was in 2007. “Hij nodigde mij uit om weer eens samen te trainen,” aldus Co. Dat trainen beviel Co zo goed, dat hij al snel weer drie tot vier keer per week trainde. En met succes, want hij werd diverse malen internationaal kampioen. De afgelopen drie jaar heeft hij door corona en meerdere blessures niet mee kunnen doen aan wedstrijden. “Ik ben pas weer een half jaar volop aan het trainen voor het NK Masters Weightlifting,’ vertelt Co. En toch is hij Nederlands kampioen geworden in de leeftijdscategorie van 35 jaar en ouder. Aan deze categorie deden 44 deelnemers mee, mannen en vrouwen. “Bij de puntentelling vindt een leeftijdscorrectie plaats. Daarbij wordt gekeken naar geslacht, leeftijd en het gewicht van het trekken en stoten. Iemand die jonger is, moet meer kunnen tillen dan iemand van 80,” aldus Co. Zo kan het dus zijn dat Co minder gewicht tilt dan iemand anders in zijn leeftijdscategorie, maar dat Co toch de winnaar is. “Des te ouder ik word, des te minder ik eigenlijk hoef te beuren,” vertelt Co lachend.

Fitte bewoners

Ondanks zijn Nederlandse titel, merkt Co wel dat het trainen hem zwaarder valt dan vroeger. “Ik ben niet zo flexibel meer, mijn kracht neemt af en de blessures nemen toe. Ik moet het wat rustiger aan doen,” legt Co uit. Toch probeert de 80-jarige Doesburger nog dagelijks te oefenen in de kelder van zijn appartementencomplex. In de kelder wordt de berging gebruikt om het gewichtheffen te oefenen. In een ruimte waar tot voor kort een biljarttafel te vinden was, staan enkele fitnessapparaten. De andere bewoners van het appartementencomplex maken hier ook gebruik van. “Er staan nu vier apparaten om op te bewegen. Zo blijven we, ook op onze oude dag, toch nog sportief bezig.”

Verminderd zicht

Naast een verminderde flexibiliteit en kracht, heeft Co last van maculadegeneratie. De macula ligt achterin het oog, in het midden van het netvlies. Een gezonde macula is belangrijk bij het lezen of scherp zien van gezichten. In het geval van Co is zijn zicht de laatste acht jaar sterk achteruit gegaan. “In mijn ene oog heb ik nog 5 procent zicht en in mijn andere nog 17 procent zicht. Tijdens de wedstrijden zijn de mensen van de organisatie altijd alert als ik mijn gewichten bijvoorbeeld moet vastmaken. Autorijden en lezen lukt niet meer, maar het trainen gaat gelukkig nog. Dit wil ik zo lang mogelijk blijven doen,” aldus Co.

Even rusten na het kampioenschap zit er voor Co niet in. Hij is alweer volop bezig met het trainen voor de volgende wedstrijd, in oktober. Hij neemt dan deel aan een internationale wedstrijd gewichtheffen in Den Helder. Hier komen sporters uit heel Europa op af. Co: “Ik kijk er naar uit om dan te laten zien wat ik kan.”

Foto: Susanne Jansen