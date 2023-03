Business & Shopping: Metamorfose voor DekaMarkt Rheden

RHEDEN – De DekaMarkt aan de Zwarteweg in Rheden is totaal vernieuwd en op dinsdag 21 februari feestelijk heropend. In de vernieuwde winkel draait alles om smakelijk eten. Dat is terug te zien in een andere uitstraling én in een fors uitgebreid assortiment met veel aandacht voor vers en gemak.

Vers en gemak, logische shoppingsroutes, een scherpe prijs en een flinke uitbreiding van het assortiment staan centraal, meldt DekaMarkt. Zo biedt de winkel nu meer keuze in verse en houdbare artikelen, zoals ultraverse maaltijden uit eigen keuken, verse maaltijdsalades, pokébowls, vlees van topkwaliteit uit eigen slagerij en een totaal vernieuwde broodafdeling. Ook valt het groot aanbod in bloemen vers van de veiling op. Om het winkelen gemakkelijk te maken, kunnen klanten hun boodschappen zelf scannen en snel afrekenen met Scan & Go.

Trots op groter assortiment

Supermarktmanager Ryanne Bonekamp is blij met haar vernieuwde winkel: “Als je binnenkomt vallen de meubels voor een makkelijke en gezonde maaltijd gelijk al op. Ze staan handig bij elkaar. Ook onze broodafdeling herken je niet meer terug. Klanten die zichzelf of iemand anders willen verrassen met een bloemetje, krijgen het nog lastig. Er is zo veel keuze! Dagelijks vers van de veiling en rechtstreeks geleverd vanuit onze eigen bloemencentrale.”

De supermarkt is zeven dagen per week geopend, van maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Parkeren is gratis.