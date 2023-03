Bouw van het nieuwe gemeentehuis Rheden in april van start

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden heeft de aannemers geselecteerd voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. De bouw is gegund aan het bouwbedrijf Van Wijnen Arnhem en ITN Techniek neemt de installatietechniek voor haar rekening. Hiermee gaat het project een nieuwe fase in. In april starten de eerste werkzaamheden.

De aanbesteding was bewust verdeeld in drie percelen, zodat ook lokale en regionale partijen een kans maakten: de bouw, de elektrotechnische installaties en de werktuigbouwkundige installaties. De inschrijvingen zijn beoordeeld op duurzaamheid, kwaliteit en prijs. Van Wijnen Arnhem B.V. en ITN installatietechniek uit Ede kwamen als beste naar voren. Vanaf april starten zij met de eerste werkzaamheden.

Naar verwachting wordt het gemeentehuis opgeleverd in oktober 2024. Aan het eind van dat jaar zullen de medewerkers hun intrek nemen in het nieuwe gemeentehuis. Wethouder Dorus Klomberg verheugt zich op de start van de bouw: “We gaan met veel vertrouwen de volgende fase in.”

Rhedens landschap

Het karakteristieke landschap van de gemeente wordt verwerkt in het interieur van het gemeentehuis. Het Rhedense landschap vormt de inspiratiebron voor de materialen en kleuren die worden gebruikt. Het nieuwe gemeentehuis wordt zichtbaar duurzaam en circulair. De beuken, afkomstig van Landgoed Middachten, en de plafonds uit het oude gemeentehuis worden verwerkt in de vaste inrichting zoals de pantry’s, lambrisering en plafondafwerking. Verder staan natuurlijke kleuren als groen, beige en bruin centraal bij de aankleding. “Bij de sloop hebben we 98 procent van de het oude gemeentehuis hergebruikt. Ook in de komende fase stimuleren we het gebruik van circulaire en hernieuwbare materialen. Daarnaast wordt er veel hergebruikt uit het oude gemeentehuis en passen we lokale materialen toe. De wol van de schaapskudde en het hout van Middachten zijn hier prachtige voorbeelden van”, aldus Klomberg.

Terreinontwerp

Ook zijn er inmiddels stappen gezet met het ontwerp van het terrein rondom het gemeentehuis. Het idee is om ook het terrein een duurzame invulling te geven. Er is aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ook onderzoekt de gemeente Rheden of de opwek van energie op het terrein, voor het gebruik van laadpalen, mogelijk is.