Bomenkap bij Avegoor voor natuurontwikkeling

ELLECOM – De recente houtkap in het bosje ‘het Avegoor’, op de hoek van de Eikenstraat en de ingang naar de sportvelden van EDS in Ellecom, heeft nogal wat bezorgdheid veroorzaakt bij omwonenden. Ze vroegen zich af waar deze houtkap voor nodig was. Bewoner Hans van Berlo stelde vragen aan rentmeester Age Fennema van landgoed Middachten, die aangeeft het te betreuren dat hij de ingreep vooraf niet beter heeft uitgelegd.

Er is flink wat gekapt in het bosje, dat deel uitmaakt van landgoed Middachten. De werkzaamheden zagen er rigoureus uit en dat baarde de dorpelingen zorgen. “Ellecommers zijn erg verbonden met hun woonomgeving, de natuur en landgoed Middachten en voelen zich rijk daarmee”, schrijft Hans van Berlo. “Het bosje is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk én behoort bij de Bronbossen, die bijzondere bescherming genieten. Dwars door het bos stroomt de Ruitersbeek, een hoog ecologisch niveau (HEN) beek met een beschermde status.” De bezorgde Ellecommer noemt de zeldzame flora van het gebied, de bijzondere en beschermde plantensoorten van de rode lijst, zoals het zeer zeldzame en bedreigde knikkend nagelkruid, goudveil en gevlekte aronskelk, en de ringslag, die ook op de rode lijst voorkomt.

Met dit in het achterhoofd, ging Van Berlo te rade bij Age Fennema, rentmeester van landgoed Middachten. Hij geeft uitleg over de werkzaamheden. “In de jaren 70, toen dit bos nog een productiefunctie had, zijn in ‘het Avegoor’ populieren geplant. Deze groeien snel en vielen inmiddels regelmatig om, soms ook op plekken waar dat overlast geeft. De populieren zorgen met hun uitbundige blad voor veel strooisel, dat de rijke bodemflora verstikt, die juist baat heeft bij een dunne, snel verterende strooisellaag. Ook verdampen de populieren in de zomer veel water. Het verwijderen van deze populieren stond dan ook al lang op ons wensenlijstje”, legt Fennema uit.

Het heeft lang geduurd, omdat het verwijderen van de populieren een kostbare zaak is. Vanwege de natte grond moeten ze met een rupskraan worden verwijderd. Door een subsidie en een eigen bijdrage konden de kosten alsnog worden gedekt. En dus werden de bomen geveld. “Het ziet er nu kaal uit, maar de elsen en essen die van nature hier voorkomen, zullen er samen met de struiklaag voor zorgen dat het er weer snel als bos uitziet. Zo kan de zeldzame flora zich goed ontwikkelen.”

Fennema benadrukt dat de actie niet het doel had om geld te verdienen. “Het is een maatregel ten behoeve van de natuurwaarden in dit bijzondere gebied.”

Fennema begrijpt de onrust in het dorp en zegt: “Achteraf vinden wij dat we deze ingreep vooraf hadden moeten uitleggen. Het spijt ons en wij zullen daar een volgende keer beter op letten.” Ook geeft hij aan dat als er iemand belangstelling heeft voor een toelichting ter plaatse, hij die graag organiseert.

Van Berlo meldt nog dat in het contact met Fennema het idee is ontstaan om, indien er soorten bijgeplant moeten worden, dit in het najaar tijdens Boomplantdag te doen samen met de Ellecomse bevolking en mogelijk met leerlingen van de basisschool.

Foto: Hans van Berlo