Bernadet Verheul werkt met plezier op 100-jarige Kopermolen

KLARENBEEK – Juf Bernadet Verheul heeft er veel plezier in om op de De Kopermolen te werken. Zij werkt met kleuters op dezelfde school waar zij zelf ook eens leerling was en haar vader werkte als onderwijzer. De school bestaat 100 jaar, maar is nog springlevend. Bij de eeuwviering, met onder andere een groots opgezette reünie op 15 april en de publicatie van een mooi boek, komt dit duidelijk naar voren.

Juf Bernadet heeft het prima naar haar zin op de school. Zij werkt met een fijn team en de onderwijzeres is ook lovend over de prima medewerking met de ouders. Juist nu, bij de komende viering van 100 jaar katholieke basisschool De Kopermolen in Klarenbeek, is vorige week een mijlpaal bereikt. De tweehonderdste leerling is in de kleuterklas gestart.

De Klarenbeekse onderwijzeres is eigenlijk terug van weggeweest op deze school. In de jaren 1969-1975 zat zij ook op De Kopermolen. De eerste paar jaar zat zij op de kleuterschool, die toen nog aan de Landweg was. Zij herinnert zich nog nog lieve juffen en heel veel buiten spelen. Daarna ging ze naar de lagere school aan de andere kant van de weg.

Grote klassen

De klassen waren toen nog erg groot. Vaak waren er meer dan 35 kinderen. Ze zaten toen meestal in rijen van twee naast elkaar. De jonge Bernadet hield van knutselen en tekenen en vond deze lessen het mooiste. Dat vindt ze nu nog de leukste lessen om te geven.

Zij wist al jong dat ze onderwijzeres wilde worden. De eerste jaren nadat zij haar pabo-diploma haalde, stond Bernadet als juf voor de klas in Apeldoorn. Nadat haar vijf kinderen werden geboren, is zij een tijdje gestopt met werken. Intussen was ze met haar gezin verhuisd naar haar geboortedorp Klarenbeek. De toenmalige directeur Harrie Mulder vroeg haar als invaller. En zo is het nu al twintig jaar geleden dat Bernadet als juf terechtkwam op de school waar zij zelf als kind op heeft gezeten. Ook bijzonder is dat zij in de zesde klas als leerling bij haar eigen vader Miek Verheul in de klas zat. Ook haar eigen kinderen kregen onderwijs van hun moeder.

Erg veranderd

Bernadet Verheul vindt wel dat het onderwijs erg veranderd is. Ze zegt: “Ik vind het fantastisch werk, waar ik nog steeds heel blij van word. We werken nu met andere materialen. Op computergebied is al veel mogelijk. De kinderen vinden het prachtig om er mee om te gaan.” Op katholiek gebied is er veel verdwenen uit Klarenbeek. Alle katholieke verenigingen en clubs verdwenen en enige jaren geleden moest de RK kerk sluiten. Maar school De Kopermolen is wel katholiek gebleven. Bernadet: “We zijn al 100 jaar een katholieke school. We doen bij de aanvang en sluiten van de dag korte gebedjes. Met de kleuters lees ik aangepaste bijbelverhaaltjes. We besteden ook aandacht aan de kerkelijke feesten, zoals Kerstmis en Pasen, en doen mee met de Palmpasenoptocht.”

Parttime werken

Veel onderwijzers en onderwijzeressen zijn er op deze school geweest. Vaak bleven zij tot hun pensionering de De Kopermolen trouw, zoals juffrouw Rijntjes. Mede door de invoering van parttime werken is het aantal leerkrachten sterk uitgebreid. Er zijn nu vijftien leerkrachten op De Kopermolen; veertien juffen en slechts één meester.

De school is heel blij met de komst van zo’n dertig leerlingen van De Dalk. Deze openbare basisschool in Klarenbeek moest sluiten door te weinig leerlingen. Voor de ouders en de betreffende kinderen was het een grote overgang, maar volgens Bernadet is het prettig verlopen. Met de betreffende ouders is prettig contact geweest. De kinderen voelen zich inmiddels helemaal thuis op De Kopermolen.

Foto: Bernadet Verheul terug van weggeweest op De Kopermolen